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Izbeigta ražošana
DualPrecision, kustīgās galviņas
50 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Izbīdāmais trimmeris
DualPrecision asmeņi komfortabli noskuj gan garus matiņus, gan īsus rugājus. 1. Garenrievas nogriež garus matiņus. 2. Garenrievas nogriež rugājus.
Galviņas noliecas, lai saglabātu ciešu saskari ar ādu, un pagriežas, lai piešķirtu papildu kustību iespējas. Rezultāts ir gluda, ātra un ērta skūšanās.
Pirmais asmens paceļ katru matiņu, bet otrais asmens ērti nogriež zem ādas līmeņa, lai iegūtu patiesi gludu rezultātu.
5.0
no 5
8
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ja2Filip
23/02/2016
Polska
Verificēts pircējs
jest super
Polecam wszystkim ! Ma wiele potrzebnych funkcji.(Nie wymieniam, są w opisie produktu).
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Andrzej38d
22/09/2013
Polska
Produkt niezawodny spenia swoje funkcje wyśmienicie.
Golarka jest niezawodna, lekka, dobrze leży w dłoni. Łatwo można ją oczyścić. Cicha . Nie powoduje podrażnień skóry. Czas pracy na baterii około 2 tygodnie. Wygląd trochę przyciężki.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
jartek55
24/05/2012
Polska
Najlepsza,jakiej używałem
Używałem wielu maszynek elektrycznych,ale Pt 870 jest najlepsza.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Dry electric shaver