OneBlade 360

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  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
  • Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*

OneBlade 360360 nomaināms asmens

QP420/50

4.6

| (3090) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*

Ieveidot un skūt bārdu tagad ir vienkārši. Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*. 360 asmens elastīgi pielāgojas, lai cieši piekļautos ikvienam izliekumam, un ir izstrādāts, lai noskūtu jebkura garuma sejas matiņus. OneBlade izdarīs visu.

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Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*

  • OneBlade divkārša aizsardzības sistēma

  • 2 x 360 asmeņi

  • Uzstādāms visiem OneBlade rokturiem

  • Katrs asmens kalpo līdz 4 mēnešiem**

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Unikāla OneBlade tehnoloģija

Philips OneBlade ir jauns, revolucionārs hibrīdtehnoloģijas matu griezuma veidotājs, ar ko var apgriezt, noskūt un veidot tīras līnijas un malas jebkāda garuma matiem. Divkārša aizsardzības sistēma, ko veido slīdošs pārklājums un noapaļoti gali, atvieglo skūšanu un padara to ērtu. Skūšanas tehnoloģijā ietilpst ātrs griezējs, kurš var apstrādāt matus neatkarīgi no to garuma.

Seko ikvienam izliekumam — uz sejas un visa ķermeņa

Seko ikvienam izliekumam — uz sejas un visa ķermeņa

Žokļa līnija, zods, kakls, krūtis — visas zonas nevar būt līdzenas, un OneBlade to zina. Elastīgais 360 asmens kustas visos virzienos, lai pielāgotos ķermeņa kontūrām, un tā palīdz piekļūt sarežģītām vietām, izmantojot mazāk kustību un saglabājot komforta sajūtu*.

Asmens, ko grūti nogurdināt

Asmens, ko grūti nogurdināt

Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens, kura lietošanas laiks ir līdz 4 mēnešiem*, lai radītu svaiguma sajūtu. Kad uz asmens psrādās simbols, asmens veiktspēja, iespējams, vairs nav optimāla. Ir pienācis laiks apsvērt asmens nomaiņu, lai uzlabotu skūšanos.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.6

no 5

3090

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

10/09/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Good stuff

Перепробовал все и станки,электро бритвы, пока это лучший вариант

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2734/23 Seja

Date of Use 2026-08-16

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2734/23 Seja

Date of Use 2026-08-16

03/01/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Best for the bests!

Ērti lietot, kompakts var visur ņemt līdzi, labi pielīdzina bārdu.

Plusi

Ērti,kompakts.

Mīnusi

Par šo cenu nekas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Date of Use 2024-12-03

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Date of Use 2024-12-03

02/12/2023

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Kā vienmēr ļoti labs Philips kompānijas produkts.

Visu skuj ļoti labi, tikai vēl netiku galā kā rīkoties ar uzliku matu griešanai,nevaru saprast kā to pievienot. Bet kopumā esmu apierināts.

Plusi

Par

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Date of Use 2023-11-02

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja

Date of Use 2023-11-02

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Atrunas

  1. salīdzinot ar Original asmeni

  2. Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.