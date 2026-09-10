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Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*
Ieveidot un skūt bārdu tagad ir vienkārši. Panāciet vēlamo izskatu ar mazāk kustībām un lielāku komfortu*. 360 asmens elastīgi pielāgojas, lai cieši piekļautos ikvienam izliekumam, un ir izstrādāts, lai noskūtu jebkura garuma sejas matiņus. OneBlade izdarīs visu.
OneBlade divkārša aizsardzības sistēma
2 x 360 asmeņi
Uzstādāms visiem OneBlade rokturiem
Katrs asmens kalpo līdz 4 mēnešiem**
Philips OneBlade ir jauns, revolucionārs hibrīdtehnoloģijas matu griezuma veidotājs, ar ko var apgriezt, noskūt un veidot tīras līnijas un malas jebkāda garuma matiem. Divkārša aizsardzības sistēma, ko veido slīdošs pārklājums un noapaļoti gali, atvieglo skūšanu un padara to ērtu. Skūšanas tehnoloģijā ietilpst ātrs griezējs, kurš var apstrādāt matus neatkarīgi no to garuma.
Žokļa līnija, zods, kakls, krūtis — visas zonas nevar būt līdzenas, un OneBlade to zina. Elastīgais 360 asmens kustas visos virzienos, lai pielāgotos ķermeņa kontūrām, un tā palīdz piekļūt sarežģītām vietām, izmantojot mazāk kustību un saglabājot komforta sajūtu*.
Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens, kura lietošanas laiks ir līdz 4 mēnešiem*, lai radītu svaiguma sajūtu. Kad uz asmens psrādās simbols, asmens veiktspēja, iespējams, vairs nav optimāla. Ir pienācis laiks apsvērt asmens nomaiņu, lai uzlabotu skūšanos.
4.6
no 5
3090
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Sectorus
10/09/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Good stuff
Перепробовал все и станки,электро бритвы, пока это лучший вариант
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2734/23 Seja
Date of Use 2026-08-16
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2734/23 Seja
Date of Use 2026-08-16
Fils08
03/01/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Best for the bests!
Ērti lietot, kompakts var visur ņemt līdzi, labi pielīdzina bārdu.
Plusi
Ērti,kompakts.
Mīnusi
Par šo cenu nekas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
Date of Use 2024-12-03
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
Date of Use 2024-12-03
Fergus
02/12/2023
Latvija
Verificēts pircējs
Kā vienmēr ļoti labs Philips kompānijas produkts.
Visu skuj ļoti labi, tikai vēl netiku galā kā rīkoties ar uzliku matu griešanai,nevaru saprast kā to pievienot. Bet kopumā esmu apierināts.
Plusi
Par
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
Date of Use 2023-11-02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par OneBlade 360 QP2730/20 Seja
Date of Use 2023-11-02
salīdzinot ar Original asmeni
Labākajai skūšanās pieredzei. Pamatojoties uz 2 pilnas skūšanās reizēm nedēļā. Faktiskie rezultāti var atšķirties.