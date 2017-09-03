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Visas sērijas

  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās

Izbeigta ražošana

Shaver series 1000Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

S1110/04

4.6
| (113) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Ērta, viegla skūšanās
Shaver Series 1000 nodrošina vieglu un ērtu skūšanos par pieejamu cenu. 4 virzienu Flex galviņas apvienojumā ar CloseCut asmeņu sistēmu garantē gludu rezultātu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Elektriskais skuveklis ar gludāko skūšanu savā klasē*

Ērta, viegla skūšanās

  • CloseCut asmeņu sistēma

  • 4 virzienu Flex galviņas

  • Izbīdāmais trimmeris

Izturīgi, pašuzasinoši asmeņi vieglai skūšanai

Izturīgi, pašuzasinoši asmeņi vieglai skūšanai

Skujieties vieglāk. Mūsu izturīgie CloseCut asmeņi uzasina sevi paši darba laikā.

Galviņas kustas 4 virzienos, lai viegli noskūtu katru izliekumu

Galviņas kustas 4 virzienos, lai viegli noskūtu katru izliekumu

Galviņas kustas 4 virzienos, lai pielāgotos katram sejas izliekumam, nodrošinot vieglu skūšanu pat uz kakla un žokļa līnijas.

Atveriet, nospiežot pogu, pēc tam izmantojiet birstīti tīrīšanai

Atveriet, nospiežot pogu, pēc tam izmantojiet birstīti tīrīšanai

Vienkārši atvāziet galviņas un izmantojiet iekļauto tīrīšanas birstīti, lai iztīrītu matiņus.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    • SH30

    SH30
    Skuvekļa galviņas

    SH30/50
    • PowerCut asmeņi
    • Piemērots S1000., S2000., S3000. sērijas skuvekļiem
    • Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem

Atsauksmes

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4.6

no 5

113

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

2

03/09/2017

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Philips vienmēr kvalitatīvs

Jau iepriekš 3 gadus lietoju Philips bārdas trimmeri, tāpēc iegādājos šo. Liels plus bija cenas un pašuzasinošo asmeņu esamība, kas arī noteica izvēlēties tieši šo modeli. Protams jaudas un baterijas darba laiks varētu būt lielāks, bet ir ļoti pietiekami.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

ilgai tarnauja elementas be įkrovos

patogi kelionėje, komfortiška naudoti. Švariai skuta, patogus išvalymas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

19/12/2016

Lietuva

Lietuva

Puiki savo klasėje

Labai maloniai laikosi rankoje,paprasta priežiūra.Rezultatas po skutimosi tenkina.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 1000 S1310/04 Sauso skutimo barzdaskutė

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. Salīdzinājumā ar citiem ekonomiskās klases populārākajiem sietiņa un rotācijas skuvekļiem