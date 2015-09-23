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  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās
  • Ērta, viegla skūšanās

Izbeigta ražošana

Shaver series 3000Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

S3120/06

4.5
| (335) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
Ērta, viegla skūšanās
Shaver Series 3000 nodrošina vieglu un ērtu skūšanos ar lielāku komfortu par pieejamu cenu. 4 virzienu Flex galviņas apvienojumā ar ComfortCut asmeņu sistēmu garantē gludu rezultātu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Gluds skuvums

Ērta, viegla skūšanās

  • ComfortCut asmeņu sistēma

  • 4 virzienu Flex galviņas

Apaļas malas gludi virzās pāri ādai drošai skūšanai

Apaļas malas gludi virzās pāri ādai drošai skūšanai

Komfortabla sausā skūšanās. Mūsu ComfortCut asmeņu sistēma ar apaļām profila galviņām gludi slīd pāri ādai, aizsargājot to pret skrāpējumiem un griezumiem.

Galviņas kustas 4 virzienos, lai viegli noskūtu katru izliekumu

Galviņas kustas 4 virzienos, lai viegli noskūtu katru izliekumu

Galviņas kustas 4 virzienos, lai pielāgotos katram sejas izliekumam, nodrošinot vieglu skūšanu pat uz kakla un žokļa līnijas.

Maksimāla jauda gadu pēc gada

Maksimāla jauda gadu pēc gada

Skujieties ilgāk ar katru uzlādi. Jūsu skuveklis darbosies nemainīgā kvalitātē gadiem ilgi, pateicoties jaudīgajam un efektīvajam litija jonu akumulatoram.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

    • SH30

    SH30
    Skuvekļa galviņas

    SH30/50
    • PowerCut asmeņi
    • Piemērots S1000., S2000., S3000. sērijas skuvekļiem
    • Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem

Atsauksmes

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4.5

no 5

335

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

23/09/2015

Lietuva

Lietuva

Skutimasis tapo itin greitas ir patogus

Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė

21/01/2016

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Eeskujulik masin

Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel

11/01/2015

Eesti

Eesti

väga hea

töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 