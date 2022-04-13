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Shaver series 3000 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Izbeigta ražošana

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Shaver series 3000Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

S3120/06

Shaver series 3000 Elektriskais skuveklis sausai skūšanai

Izbeigta ražošana

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

Svarīgas informācijas rokasgrāmata

  • PDF fails, 404.5 kB
  • 13 April 2022

Lietotāja rokasgrāmata

  • PDF fails, 755 kB
  • 6 May 2025

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi

    • SH30

    SH30
    Skuvekļa galviņas

    SH30/50
    • PowerCut asmeņi
    • Piemērots S1000., S2000., S3000. sērijas skuvekļiem
    • Piemērots noapaļotajiem S5000. sērijas skuvekļiem

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