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ComfortCut asmeņu sistēma
4 virzienu Flex galviņas
Izbīdāmais trimmeris
Komfortabla sausā skūšanās. Mūsu ComfortCut asmeņu sistēma ar apaļām profila galviņām gludi slīd pāri ādai, aizsargājot to pret skrāpējumiem un griezumiem.
Galviņas kustas 4 virzienos, lai pielāgotos katram sejas izliekumam, nodrošinot vieglu skūšanu pat uz kakla un žokļa līnijas.
Skujieties ilgāk ar katru uzlādi. Jūsu skuveklis darbosies nemainīgā kvalitātē gadiem ilgi, pateicoties jaudīgajam un efektīvajam litija jonu akumulatoram.
4.5
no 5
335
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Martynaskastel
23/09/2015
Lietuva
Skutimasis tapo itin greitas ir patogus
Aštrūs peiliukai, patogiai priglundanti galvutė, dvejų metų garantija ir patraukli kaina - niekada netikėjau, kad tai suderinama (y)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6946/16 Sauso skutimo barzdaskutė
PROPRO
21/01/2016
Eesti
Verificēts pircējs
Eeskujulik masin
Lahendus on väga viimistletud ja käepärane, tõeline tipptehnoloogia.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 HQ6927/16 pardel
aule
11/01/2015
Eesti
väga hea
töötab hästi, mugav , kerge ja juhtmevaba. ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 3000 PT731/16 pardel
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.