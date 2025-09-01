S591/05
Gluda skūšana
Philips 500. sērijas kompaktais dizains izstrādāts, lai pat ceļā nodrošinātu gludu skuvumu. Ar pārvietojamo skuvekli vienmēr un visur izskatīsities un jutīsities vislabāk.Skatīt visas priekšrocības
Mūsu unikālās skūšanās sistēmas Lift&Cut rotējošie asmeņi maigi pavelk katru matu augšup, lai nogrieztu, neskarot ādu, tādējādi veidojot gludu skuvumu.
Mūsu asmeņi SteelPrecision rotē par 360°, tāpēc aizķer jebkurā virzienā augošus matus. Asmeņi veic 3 000 000 kustību minūtē, tāpēc jebkurā brīdī un jebkur var ātri noskūties.
Konstrukcija ir veidota tā, ka minimāli kairina ādu, proti, 3D peldošās galviņas brīvi kustas trijos virzienos, tāpēc teicami pieguļ pie ādas un ļauj skūties ērti.
Skuvekļa kompaktais dizains ir elegants un moderns, tāpēc tas izskatās stilīgi un ļauj izcelties.
Magnētu motors ir jaudīgs, tāpēc pat biezu bārdu var noskūt gludi un pilnībā — arī ceļā.
Mūsu skuvekļa asmeņi ir ražoti Eiropā no nerūsējošā tērauda, kas saglabājas tīri, turklāt neizraisa alerģiju, tāpēc saudzē ādu.
Mūsu skuveklis pielāgojas vēlmēm — ērti noskūt sausu ādu vai atsvaidzinoši noskūties ar gelu vai putām. Ierīce ir ūdensizturīga atbilstīgi IPX7 prasībām, tāpēc to ir viegli tīrīt, jo atliek tikai noskalot tekošā ūdenī.
Jaudīgais litija jonu akumulators jau pēc 1 stundas uzlādes ļauj darbināt ierīci līdz 40 minūtēm. Vai ir steigšus jānoskujas? Atliek uzlādēt 5 minūtes, un var pilnībā noskūties.
Skuvekli var droši ņemt līdzi. Ceļojumu futrāļa dizains ir moderns, tāpēc tas ne tikai pasargā skuvekli, bet arī izskatās glīti.
Magnētiskais uzgalis neļauj skuveklī iekļūt netīrumiem, savukārt ceļojuma bloķētājs neļauj skuveklim nejauši ieslēgties, tāpēc varat neraizēties un izbaudīt ceļojumu.
Mūsu Philips skuvekļu konstrukcija ir izturīga, tie ir precīzi un kalpo ilgi. Lai garantētu ilgstoši kvalitatīvu sniegumu, katru skuvekli rūpīgi pārbaudām. Izbaudiet skūšanos ar ilgtermiņā uzticamu ierīci.
Philips veicina visu produktu izveides aspektu ilgtspēju. Mūsu mērķis ir samazināt atkritumus un USB adapteru skaitu, ko pārdodam. Ja jums ir nepieciešams adapteris, piemērota barošanas ierīce ir pieejama vietnē www.philips.com/support
