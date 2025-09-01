Meklējamie vārdi

    Philips Shaver 500 Series Compact skuveklis mitrai un sausai skūšanai

    S591/05

    Gluda skūšana

    Philips 500. sērijas kompaktais dizains izstrādāts, lai pat ceļā nodrošinātu gludu skuvumu. Ar pārvietojamo skuvekli vienmēr un visur izskatīsities un jutīsities vislabāk.

    Philips Shaver 500 Series Compact skuveklis mitrai un sausai skūšanai

    Gluda skūšana

    pat ceļā

    • SteelPrecision asmeņi
    • Tehnoloģija Lift&Cut
    • 3D peldošās galviņas
    • Kompakts dizains
    Gluds skuvums pat ceļā

    Gluds skuvums pat ceļā

    Mūsu unikālās skūšanās sistēmas Lift&Cut rotējošie asmeņi maigi pavelk katru matu augšup, lai nogrieztu, neskarot ādu, tādējādi veidojot gludu skuvumu.

    Teicams rezultāts jebkurā virzienā

    Teicams rezultāts jebkurā virzienā

    Mūsu asmeņi SteelPrecision rotē par 360°, tāpēc aizķer jebkurā virzienā augošus matus. Asmeņi veic 3 000 000 kustību minūtē, tāpēc jebkurā brīdī un jebkur var ātri noskūties.

    Ērta skūšanās ar pielāgošanos sejas izliekumiem

    Ērta skūšanās ar pielāgošanos sejas izliekumiem

    Konstrukcija ir veidota tā, ka minimāli kairina ādu, proti, 3D peldošās galviņas brīvi kustas trijos virzienos, tāpēc teicami pieguļ pie ādas un ļauj skūties ērti.

    Kompakts dizains

    Kompakts dizains

    Skuvekļa kompaktais dizains ir elegants un moderns, tāpēc tas izskatās stilīgi un ļauj izcelties.

    Jaudīgs, bet kluss

    Jaudīgs, bet kluss

    Magnētu motors ir jaudīgs, tāpēc pat biezu bārdu var noskūt gludi un pilnībā — arī ceļā.

    Rūpes par ādu ar nerūsējošu tēraudu

    Rūpes par ādu ar nerūsējošu tēraudu

    Mūsu skuvekļa asmeņi ir ražoti Eiropā no nerūsējošā tērauda, kas saglabājas tīri, turklāt neizraisa alerģiju, tāpēc saudzē ādu.

    Ērta sausa skūšanās vai atsvaidzinoša mitra skūšanās

    Ērta sausa skūšanās vai atsvaidzinoša mitra skūšanās

    Mūsu skuveklis pielāgojas vēlmēm — ērti noskūt sausu ādu vai atsvaidzinoši noskūties ar gelu vai putām. Ierīce ir ūdensizturīga atbilstīgi IPX7 prasībām, tāpēc to ir viegli tīrīt, jo atliek tikai noskalot tekošā ūdenī.

    Spēcīga litija jonu baterija

    Spēcīga litija jonu baterija

    Jaudīgais litija jonu akumulators jau pēc 1 stundas uzlādes ļauj darbināt ierīci līdz 40 minūtēm. Vai ir steigšus jānoskujas? Atliek uzlādēt 5 minūtes, un var pilnībā noskūties.

    Droša skuvekļa glabāšana ceļojumu futrālī

    Droša skuvekļa glabāšana ceļojumu futrālī

    Skuvekli var droši ņemt līdzi. Ceļojumu futrāļa dizains ir moderns, tāpēc tas ne tikai pasargā skuvekli, bet arī izskatās glīti.

    Ceļojiet ar mierīgu prātu

    Ceļojiet ar mierīgu prātu

    Magnētiskais uzgalis neļauj skuveklī iekļūt netīrumiem, savukārt ceļojuma bloķētājs neļauj skuveklim nejauši ieslēgties, tāpēc varat neraizēties un izbaudīt ceļojumu.

    Kalpo ilgi

    Kalpo ilgi

    Mūsu Philips skuvekļu konstrukcija ir izturīga, tie ir precīzi un kalpo ilgi. Lai garantētu ilgstoši kvalitatīvu sniegumu, katru skuvekli rūpīgi pārbaudām. Izbaudiet skūšanos ar ilgtermiņā uzticamu ierīci.

    Ērta uzlāde

    Ērta uzlāde

    Philips veicina visu produktu izveides aspektu ilgtspēju. Mūsu mērķis ir samazināt atkritumus un USB adapteru skaitu, ko pārdodam. Ja jums ir nepieciešams adapteris, piemērota barošanas ierīce ir pieejama vietnē www.philips.com/support

    Tehniskā specifikācija

    • Piederumi

      Ceļošana un glabāšana
      Ceļojumu somiņa

    • Strāvas padeve

      Automātiskais spriegums
      5 V
      Uzlāde
      • pilna uzlāde stundas laikā
      • 5 min ātrā uzlāde
      Akumulatora tips
      Litija jonu
      Darbības laiks
      40 minūtes

    • Dizains

      Rokturis
      Ergonomisks rokturis
      Krāsa
      Metāliska melna

    • Serviss

      Garantija
      2 gadi
      Maināma galviņa
      Nomainiet reizi 2 gados ar SH71

    • Skūšanās veiktspēja

      Sekošana kontūrai
      3D peldošās galviņas
      Skūšanās sistēma
      • SteelPrecision asmeņi
      • Lift & Cut tehnoloģijas

    • Vienkārša lietošana

      Tīrīšana
      Pilnībā mazgājams
      Mitrs un sauss
      Mitra un sausa izmantošana
      Displejs
      Baterijas līmeņa indikators

    Palīdzība saistībā ar šo izstrādājumu

    Padomi par izstrādājumu, bieži uzdotie jautājumi, lietotāja rokasgrāmatas un informācija par drošību un atbilstību.
