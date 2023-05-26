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Izbeigta ražošana
MultiPrecision asmeņi
Pretberzes pārklājums
MultiFlex galviņas
Aizsardzības režīms
Iegūstiet ātru un gludu skuvumu. MultiPrecision asmeņi paceļ gan garus, gan īsus matiņus, lai tos apgrieztu, kā arī noskuj visus palikušos rugājus tikai ar dažām kustībām.
Skuvekļa riņķu īpašais pārklājums ir veidots, lai samazinātu berzi uz jūsu ādas, padarot skūšanos vieglu un gludu, un samazinot ādas kairinājumu.
5 virzienu Flex galviņas ar 5 neatkarīgām kustībām seko jūsu sejas kontūrām, ļaujot skuveklim ērti slīdēt pa jūsu ādu ar minimālu pretestību.
4.7
no 5
241
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Joker13
26/05/2023
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Świetna maszynka
Świetna maszynka do golenia. Dobrze ścina zarost i do tego delikatnie i tylko godzina ładowania !!!!
Plusi
delikatna, dokładna, szybkie ładowanie
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Maciej_76
07/03/2022
Polska
Polecam
Co prawda mam golarkę od niedawna, ale już mogę powiedzieć, że jest lekka, świetnie leży w dłoni i....jest bardzo cicha.
Plusi
cicha praca, dokładne golenie
Mīnusi
kłopoty z rejestracją urządzenia (brak jednoznacznie opisanego SN),
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver
Odeon
28/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
recenzja
Polecam tym którzy chcą się golić normalną maszynką, bez udziwnień, niepotrzebnych dodatkowych funkcji, których i tak nie będą używać. Elastyczna głowica, dobre ostrza, działa właściwie bez zarzutu. Kolejny mój produkt Philipsa- nigdy nie używałem nożyków jednorazowych, żyletek itp.
Plusi
Dlugie działanie na baterii, bezporzewodowość
Mīnusi
Brak opakowania np. podczas wyjazdu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 6000 S6620/11 Golarka elektryczna do użytku na sucho i na mokro
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.