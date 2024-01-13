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Izbeigta ražošana
Aizsargājošs SkinGlide pārklājums
SteelPrecision asmeņi
Kustību kontroles sensors
360-D elastīgas galviņas
Starp skuvekļa uzgali un jūsu ādu atrodas aizsargājošs pārklājums. Katrs tā kvadrātmilimetrs satur līdz 2000 mikroskopisku pērlīšu, kas samazina ādas berzēšanu par 25 %*, mazinot kairinājumu.
Šī Philips skuvekļa 45 jaudīgie, tomēr saudzīgie pašuzasinošie SteelPrecision asmeņi minūtē veic līdz 90 000 griešanas darbību, katrā kustībā** apgriežot vairāk matiņu gludam, ērtam rezultātam.
Elektriskā skuvekļa kustību noteikšanas tehnoloģija uzrauga, kā jūs skujaties, un sniedz padomus par labāku skūšanās metodi. Pēc tikai trīs skūšanās reizēm vairums vīriešu sāka izmantot labāku skūšanās metodi ar mazāku kustību skaitu***.
4.7
no 5
781
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Bushs
13/01/2024
Latvija
Philips darbinieks
Verificēts pircējs
Labs
[Employee of philipsglobal] Uzdāvināja, tāpēc lietoju.druuigd7jmbxxhooyee8oncbcbcr6hvr7v
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Andrīc80
27/09/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Skuveklis
Foršs 7. sērijas skuveklis ar pašattīrīšanos. Ērti lietot.
Plusi
Moderns
Mīnusi
Dārgs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Zans
17/06/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Superigs skuveklis
Pagaidam izmantoju tikai vienu reizi, bet esmu jau sajusma. Brinskigs aparts-skuveklis. Viss notiek maigi un patikami. Loti fors mazgasanas lidzeklis, loti labi izmazga mazus matinus
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
salīdzinot ar nepārklātu materiālu
Pārbaudīts, salīdzinot ar Philips Series 3000.
* Pamatojoties uz Philips Series S7000 un GroomTribe lietotnes lietotājiem 2019. gadā.
* * Salīdzinot skūšanās netīrumus, pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas kasetnē.