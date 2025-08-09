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  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
  • Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu

Quick Clean tīrīšanas kartridžs

CC12/50

5
| (37) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu
Izmantojot Quick Clean sistēmu pēc katras skūšanās reizes, jūsu skuveklis būs kā jauns un tas tiks efektīvi attīrīts no nogrieztajiem matiņiem. Pateicoties Quick Clean sistēmai, jūsu skuveklis būs 10 reižu tīrāks, nekā mazgājot tikai ūdenī*.
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10 reižu efektīvāk par tīrīšanu ar ūdeni*

Baudiet higiēnisku skūšanos katru dienu

  • Komplektā 2 gab.

  • Higiēniska skūšanās līdz pat 6 mēnešiem

  • Saderīgs ar Quick Clean sistēmu

Eļļošanas līdzekļi saglabā vislabāko jūsu skuvekļa veiktspēju

Eļļošanas līdzekļi saglabā vislabāko jūsu skuvekļa veiktspēju

Ar aktīvajiem eļļošanas līdzekļiem papildinātā formula aizsargā jūsu skuvekļa galviņas no berzes un nodiluma un nodrošina optimālo skuvekļa sniegumu ilgāk.

Svaigs aromāts tīram skuvumam

Svaigs aromāts tīram skuvumam

Tīrīšanas kasetnes īpašais aromāts svaigi smaržo un skūšanās laikā sniedz tīrības sajūtu.

Nesatur alkoholu

Nesatur alkoholu

Tīrīšanas šķidrums nesatur alkoholu, ir pielāgots ādai un sniedz aizsardzību pret ādas kairinājumu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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5.0

no 5

37

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

09/08/2025

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.

Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

07/03/2025

Polska

Polska

Jakość, funkcjonalność, wykonanie

Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.

Plusi

Jakość wykonania, niezawodność

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

14/02/2025

Polska

Polska

Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś

Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.

Plusi

Dobra cena i super produkt

Mīnusi

Nie znalazłem żadnej wady

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

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Atrunas

  1. Testa rezultāti, pamatojoties uz trešās puses testēšanas aģentūru, iegūti laboratorijas apstākļos, pēc 1 minūtes lietošanas kasetne var efektīvi novērst Staphylococcus Aureus un Candida Albicans augšanu. Staphylococcus Aureus novēršanas efektivitāte ir 99,9 %.