30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
XP9407/37
X9002/10
XP9201/33
XP9201/30
XP9204/30
XP9400/31
XP9403/31
XP9202/10
XP9404/46
Komplektā 2 gab.
Higiēniska skūšanās līdz pat 6 mēnešiem
Saderīgs ar Quick Clean sistēmu
Ar aktīvajiem eļļošanas līdzekļiem papildinātā formula aizsargā jūsu skuvekļa galviņas no berzes un nodiluma un nodrošina optimālo skuvekļa sniegumu ilgāk.
Tīrīšanas kasetnes īpašais aromāts svaigi smaržo un skūšanās laikā sniedz tīrības sajūtu.
Tīrīšanas šķidrums nesatur alkoholu, ir pielāgots ādai un sniedz aizsardzību pret ādas kairinājumu.
5.0
no 5
37
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
szejk
09/08/2025
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Plusi
Jakość wykonania, niezawodność
Mīnusi
Brak
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Plusi
Dobra cena i super produkt
Mīnusi
Nie znalazłem żadnej wady
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Testa rezultāti, pamatojoties uz trešās puses testēšanas aģentūru, iegūti laboratorijas apstākļos, pēc 1 minūtes lietošanas kasetne var efektīvi novērst Staphylococcus Aureus un Candida Albicans augšanu. Staphylococcus Aureus novēršanas efektivitāte ir 99,9 %.