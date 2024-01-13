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  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
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  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
  • Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība

Izbeigta ražošana

Shaver series 7000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S7783/59

4.7
| (781) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība
Philips Series 7000 skuveklis vienmērīgi slīd pa ādu, nogriežot katru matiņu līdz ar ādu — pat 3 dienas vecām bārdām. Ar uzlaboto SkinIQ tehnoloģiju aprīkotais skuveklis konstatē matiņus, pielāgojas un palīdz veikt pareizas kustības, lai sniegtu labāku ādas aizsardzību.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ tehnoloģiju

Gluds skuvums, uzlabota ādas aizsardzība

  • Aizsargājošs SkinGlide pārklājums

  • SteelPrecision asmeņi

  • Kustību kontroles sensors

  • 360-D elastīgas galviņas

Skuveklis, kas mazina berzi, lai mazinātu kairinājumu

Skuveklis, kas mazina berzi, lai mazinātu kairinājumu

Starp skuvekļa uzgali un jūsu ādu atrodas aizsargājošs pārklājums. Katrs tā kvadrātmilimetrs satur līdz 2000 mikroskopisku pērlīšu, kas samazina ādas berzēšanu par 25 %*, mazinot kairinājumu.

Lielāka griešanas veiktspēja katrā kustībā

Lielāka griešanas veiktspēja katrā kustībā

Šī Philips skuvekļa 45 jaudīgie, tomēr saudzīgie pašuzasinošie SteelPrecision asmeņi minūtē veic līdz 90 000 griešanas darbību, katrā kustībā** apgriežot vairāk matiņu gludam, ērtam rezultātam.

Sniedz padomus par labāku skūšanās metodi

Sniedz padomus par labāku skūšanās metodi

Elektriskā skuvekļa kustību noteikšanas tehnoloģija uzrauga, kā jūs skujaties, un sniedz padomus par labāku skūšanās metodi. Pēc tikai trīs skūšanās reizēm vairums vīriešu sāka izmantot labāku skūšanās metodi ar mazāku kustību skaitu***.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

781

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

13/01/2024

Latvija

Latvija

Philips darbinieks

Verificēts pircējs

Labs

[Employee of philipsglobal] Uzdāvināja, tāpēc lietoju.druuigd7jmbxxhooyee8oncbcbcr6hvr7v

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7885/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

27/09/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Skuveklis

Foršs 7. sērijas skuveklis ar pašattīrīšanos. Ērti lietot.

Plusi

Moderns

Mīnusi

Dārgs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7783/59 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

17/06/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Superigs skuveklis

Pagaidam izmantoju tikai vienu reizi, bet esmu jau sajusma. Brinskigs aparts-skuveklis. Viss notiek maigi un patikami. Loti fors mazgasanas lidzeklis, loti labi izmazga mazus matinus

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Shaver series 7000 S7782/50 Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. salīdzinot ar nepārklātu materiālu

  2. Pārbaudīts, salīdzinot ar Philips Series 3000.

  3. * Pamatojoties uz Philips Series S7000 un GroomTribe lietotnes lietotājiem 2019. gadā.

  4. * * Salīdzinot skūšanās netīrumus, pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas kasetnē.