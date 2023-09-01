Meklējamie vārdi

    Shaver series 9000 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

    S9975/55

    Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts

    Atklājiet pasaulē pirmo intelektisko skuvekli, kas darbojas, izmantojot mākslīgo intelektu: Philips Shaver Series 9000 elektrisko skuvekli. Tas skuj īpaši tuvu ādai, izmantojot Lift & Cut skūšanās sistēmu, un SkinIQ tehnoloģija sniedz informāciju par spiedienu reāllaikā, lai aizsargātu jūsu ādu.

    Skūšana īpaši tuvu ādai, skujot pat 5 dienas augušu bārdu

    • Ādas līmeņa tuvums
    • Dual SteelPrecision asmeņi
    • Spiediena aizsargsensors
    • 360-D elastīgas galviņas
    • Līdz pat 5 gadu garantija******
    Ādas līmeņa tuvums ar Lift & Cut skūšanās sistēmu

    Mūsu patentētā, unikālā Lift & Cut rotējošo skuvekļu tehnoloģija saudzīgi paceļ matiņus no saknes, pirms precīzi tos nogriezt tieši ādas līmenī (līdz 0,00 mm no ādas), nepieskaroties tai.

    Griež matiņus jebkurā virzienā, izmantojot 360 grādu diapazonā rotējošus asmeņus

    Philips rotējošie skuvekļi ar asmeņiem, kas rotē 360 grādu diapazonā, ir īpaši izstrādāti, lai pielāgotos dabiskajam matu augšanas virzienam, notverot visus matiņus, kas aug jebkurā virzienā. Dual SteelPrecision asmeņi veic līdz 150 000 griešanas darbībām minūtē, nogriežot vairāk matiņu vienā kustībā.**

    Vienmēr optimāls spiediens ar spiediena aizsargsensoru

    Pareiza spiediena izmantošana ir tuvuma un ādas aizsardzības atslēga. Uzlabotie sensori skuveklī nolasa spiedienu, ko jūs pieliekat, un inovatīvais gaismas signāls parāda, kad jūs nospiežot pārāk stipri vai pārāk maz. Individualizētam skūšanās, kas ir piemērots tieši Jums.

    Pielāgojas jūsu sejas kontūrai ar 360-D elastīgām galviņām

    Šis Philips elektriskais skuveklis ir izstrādāts, lai pielāgotos jūsu sejas un kakla kontūrām, un tam ir pilnībā elastīgas galviņas, kas rotē 360 grādu diapazonā, nodrošinot rūpīgu un ērtu skuvumu.

    Ražots, lai kalpotu ilgi: līdz pat 5 gadu garantija******

    Mūsu skuvekļi ir izstrādāti tā, lai sasniegtu izcilību, un tiem ir nodrošināta 5 gadu garantija, lai jūs varētu izbaudīt pilnīgu uzticamību un darbības kvalitāti. Skujoties dienu pēc dienas.

    Pielāgojas bārdas biezumam ar Power Adapt sensoru

    Šim elektriskajam skuveklim ir intelektiska sejas matiņu uztveršanas tehnoloģija, kas nolasa informāciju par matu biezumu ar ātrumu 500 reizes sekundē. Power Adapt sensors automātiski pielāgo griešanas jaudu, lai nodrošinātu vieglu un maigu skūšanos.

    Uzlabojiet savu skūšanās pieredzi ar lietotni Philips Shaving

    Iegūstiet ideālu skuvumu, savienojot savu skuvekli pārī ar lietotni Philips Shaving****. Uzraugiet savas ādas stāvokli pēc katras skūšanās reizes, personalizējiet skūšanos un pilnveidojiet savu skūšanās tehniku, lai iegūtu ne vien gludu, bet arī ādai saudzīgu skuvumu.

    Dziļa tīrīšana tikai 1 minūtē gādā par higiēnisku skūšanos

    Jaudīgā tīrīšanas pierīce rūpīgi iztīra un ieeļļo jūsu skuvekli tikai 1 minūtē, nodrošinot efektīvu skuvekļa darbību ilgāk. Pierīce ir 10 reižu efektīvāka par tīrīšanu ūdenī*****. Tā ir pasaulē mazākā tīrīšanas pierīce, tāpēc to var viegli glabāt un lietot jebkur.

    Izvēlieties ērtu sauso vai atsvaidzinošu mitro skūšanos

    Pielāgojiet skūšanās procesu atbilstoši jūsu vajadzībām. Ar Wet & Dry jūs varat izvēlēties komfortablu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos. Jūs varat skūties, izmantojot skūšanās želeju vai putas, pat atrodoties dušā.

    Rokturī iebūvēts precīzais trimmeris

    Pilnveidojiet savu izskatu, izmantojot skuvekļa izbīdāmo precīzo trimmeri. Skuvekļa korpusā iebūvētais trimmeris ir ideāls veids ūsu kopšanai un vaigu bārdas apgriešanai.

    Radīts, rūpējoties par jums un planētu

    Aizstājot 30% mūsu iekšēji izmantotās plastmasas ar pārstrādātu plastmasu, mēs ražošanas procesā ietaupām daudzas tonnas plastmasas izejmateriāla. Turklāt mūsu asmeņi ir izgatavoti, izmantojot 80% pārstrādāta tērauda, un tie tiek ražoti rūpnīcā, kurā tiek izmantoti 100% atjaunojamās enerģijas.

    Viegla uzlāde ar ērtu statīvu, kas pieejams pie rokas

    Pilnībā uzlādējiet skuvekli, lādējot statīvā 1 stundu. Statīvs ir izveidots gan ērtai ierīces uzlādei, gan arī akurātai tās uzglabāšanai.

    OLED displejs dinamiskiem SkinIQ un skuvekļa paziņojumiem

    Pirmais Philips skuveklis ar dinamisku OLED displeju atklāj katru skuvekļa funkciju un paziņojumu ar skaidru, plūdenu animāciju. Intuitīvā saskarne ietver SkinIQ norādījumus, informāciju par akumulatora stāvokli, tīrīšanas padomus un citu.

    60 minūtes ilga skūšanās bez vada ar pilnībā uzlādētu skuvekli

    Šī uzlabotā uzlādes sistēma nodrošina divas ērtas iespējas: 60 minūtes ilgu darbības laiku pēc pilnīgas uzlādes vai ātru uzlādi vienai skūšanās reizei.

    Par 30% vienmērīgāka*** slīdēšana, pateicoties Nano SkinGlide pārklājumam

    Starp skuvekļa uzgali un jūsu ādu ir aizsargājošs pārklājums. Katrs kvadrātcentimetrs satur līdz 250 000 mikroskopisku pērlīšu, kas līdz pat 30%*** uzlabo slīdēšanu pa ādu, lai mazinātu kairinājumu.

    Tehniskā specifikācija

    • SmartClick uzgalis

      Atbilst produktu tipam
      RQ585/51 NEATBILST leņķa galviņas veidam

    • Piederumi

      Somiņa
      Ceļojumu futrālis
      SmartClick
      Attīrīšanas suka
      Uzlādēšanas statīvs
      Ātrās tīrīšanas pierīce
      • Iekļauta 1 kasetne
      Iebūvēts izbīdāmais trimmeris

    • Strāvas padeve

      Uzlāde
      • pilna uzlāde stundas laikā
      • 5 min ātrā uzlāde
      Akumulatora tips
      Litija jonu
      Darbības laiks
      60 minūtes
      Izsl. režīms (bez uzgaļiem)
      < 0,1 W

    • Dizains

      Rokturis
      Ergonomisks rokturis
      Krāsa
      Hromēta sudraba
      Apdare
      Nezūdoša elegance

    • Serviss

      Maināma galviņa
      Nomainiet reizi 2 gados ar SH91
      2 gadu garantija
      Papildu 1 gads, veicot reģistrāciju

    • Skūšanās veiktspēja

      Sekošana kontūrai
      360-D elastīgas galviņas
      Skūšanās sistēma
      • Lift & Cut sistēma
      • Dual SteelPrecision asmeņi
      SkinIQ tehnoloģija
      • Power Adapt sensors
      • Nano SkinGlide pārklājums
      • Spiediena aizsargsensors
      • Kustību kontroles sensors

    • Vienkārša lietošana

      Tīrīšana
      • Bezvadu ātrās tīrīšanas pierīce
      • Atvēršana ar vienu pieskārienu
      • Pilnībā mazgājams
      Mitrs un sauss
      Mitra un sausa izmantošana
      Displejs
      % baterijas līmeņa indikators

    • salīdzinājumā ar iepriekšējo Philips sēriju, Philips series 9000
    • * salīdzinot ar Philips 3000. sērijas skuvekli, kas izmantots 3 dienas audzētiem bārdas matiņiem
    • * * salīdzinot ar nepārklātu materiālu
    • * * * Pamatojoties uz S7000 sērijas un lietotnes Philips Shaving lietotāju vērtējumu 2019. gadā
    • * * * * Salīdzinot skūšanās netīrumus pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas
    • * * * * * 2 gadu garantija un 3 gadu paplašinātā garantija pēc reģistrācijas vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc pirkuma.​

