Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
Atklājiet pasaulē pirmo intelektisko skuvekli, kas darbojas, izmantojot mākslīgo intelektu: Philips Shaver Series 9000 elektrisko skuvekli. Tas skuj īpaši tuvu ādai, izmantojot Lift & Cut skūšanās sistēmu, un SkinIQ tehnoloģija sniedz informāciju par spiedienu reāllaikā, lai aizsargātu jūsu ādu.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Mūsu patentētā, unikālā Lift & Cut rotējošo skuvekļu tehnoloģija saudzīgi paceļ matiņus no saknes, pirms precīzi tos nogriezt tieši ādas līmenī (līdz 0,00 mm no ādas), nepieskaroties tai.
Philips rotējošie skuvekļi ar asmeņiem, kas rotē 360 grādu diapazonā, ir īpaši izstrādāti, lai pielāgotos dabiskajam matu augšanas virzienam, notverot visus matiņus, kas aug jebkurā virzienā. Dual SteelPrecision asmeņi veic līdz 150 000 griešanas darbībām minūtē, nogriežot vairāk matiņu vienā kustībā.**
Pareiza spiediena izmantošana ir tuvuma un ādas aizsardzības atslēga. Uzlabotie sensori skuveklī nolasa spiedienu, ko jūs pieliekat, un inovatīvais gaismas signāls parāda, kad jūs nospiežot pārāk stipri vai pārāk maz. Individualizētam skūšanās, kas ir piemērots tieši Jums.
Šis Philips elektriskais skuveklis ir izstrādāts, lai pielāgotos jūsu sejas un kakla kontūrām, un tam ir pilnībā elastīgas galviņas, kas rotē 360 grādu diapazonā, nodrošinot rūpīgu un ērtu skuvumu.
Mūsu skuvekļi ir izstrādāti tā, lai sasniegtu izcilību, un tiem ir nodrošināta 5 gadu garantija, lai jūs varētu izbaudīt pilnīgu uzticamību un darbības kvalitāti. Skujoties dienu pēc dienas.
Šim elektriskajam skuveklim ir intelektiska sejas matiņu uztveršanas tehnoloģija, kas nolasa informāciju par matu biezumu ar ātrumu 500 reizes sekundē. Power Adapt sensors automātiski pielāgo griešanas jaudu, lai nodrošinātu vieglu un maigu skūšanos.
Iegūstiet ideālu skuvumu, savienojot savu skuvekli pārī ar lietotni Philips Shaving****. Uzraugiet savas ādas stāvokli pēc katras skūšanās reizes, personalizējiet skūšanos un pilnveidojiet savu skūšanās tehniku, lai iegūtu ne vien gludu, bet arī ādai saudzīgu skuvumu.
Jaudīgā tīrīšanas pierīce rūpīgi iztīra un ieeļļo jūsu skuvekli tikai 1 minūtē, nodrošinot efektīvu skuvekļa darbību ilgāk. Pierīce ir 10 reižu efektīvāka par tīrīšanu ūdenī*****. Tā ir pasaulē mazākā tīrīšanas pierīce, tāpēc to var viegli glabāt un lietot jebkur.
Pielāgojiet skūšanās procesu atbilstoši jūsu vajadzībām. Ar Wet & Dry jūs varat izvēlēties komfortablu sauso skūšanos vai atsvaidzinošu mitro skūšanos. Jūs varat skūties, izmantojot skūšanās želeju vai putas, pat atrodoties dušā.
Pilnveidojiet savu izskatu, izmantojot skuvekļa izbīdāmo precīzo trimmeri. Skuvekļa korpusā iebūvētais trimmeris ir ideāls veids ūsu kopšanai un vaigu bārdas apgriešanai.
Aizstājot 30% mūsu iekšēji izmantotās plastmasas ar pārstrādātu plastmasu, mēs ražošanas procesā ietaupām daudzas tonnas plastmasas izejmateriāla. Turklāt mūsu asmeņi ir izgatavoti, izmantojot 80% pārstrādāta tērauda, un tie tiek ražoti rūpnīcā, kurā tiek izmantoti 100% atjaunojamās enerģijas.
Pilnībā uzlādējiet skuvekli, lādējot statīvā 1 stundu. Statīvs ir izveidots gan ērtai ierīces uzlādei, gan arī akurātai tās uzglabāšanai.
Pirmais Philips skuveklis ar dinamisku OLED displeju atklāj katru skuvekļa funkciju un paziņojumu ar skaidru, plūdenu animāciju. Intuitīvā saskarne ietver SkinIQ norādījumus, informāciju par akumulatora stāvokli, tīrīšanas padomus un citu.
Šī uzlabotā uzlādes sistēma nodrošina divas ērtas iespējas: 60 minūtes ilgu darbības laiku pēc pilnīgas uzlādes vai ātru uzlādi vienai skūšanās reizei.
Starp skuvekļa uzgali un jūsu ādu ir aizsargājošs pārklājums. Katrs kvadrātcentimetrs satur līdz 250 000 mikroskopisku pērlīšu, kas līdz pat 30%*** uzlabo slīdēšanu pa ādu, lai mazinātu kairinājumu.
