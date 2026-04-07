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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Ādas līmeņa tuvums
Dual SteelPrecision asmeņi
Spiediena aizsargsensors
360-D elastīgas galviņas
Mūsu patentētā, unikālā Lift & Cut rotējošo skuvekļu tehnoloģija saudzīgi paceļ matiņus no saknes, pirms precīzi tos nogriezt tieši ādas līmenī (līdz 0,00 mm no ādas), nepieskaroties tai.
Philips rotējošie skuvekļi ar asmeņiem, kas rotē 360 grādu diapazonā, ir īpaši izstrādāti, lai pielāgotos dabiskajam matu augšanas virzienam, notverot visus matiņus, kas aug jebkurā virzienā. Dual SteelPrecision asmeņi veic līdz 150 000 griešanas darbībām minūtē, nogriežot vairāk matiņu vienā kustībā.**
Pareiza spiediena izmantošana ir tuvuma un ādas aizsardzības atslēga. Uzlabotie sensori skuveklī nolasa spiedienu, ko jūs pieliekat, un inovatīvais gaismas signāls parāda, kad jūs nospiežot pārāk stipri vai pārāk maz. Individualizētam skūšanās, kas ir piemērots tieši Jums.
4.8
no 5
700
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
07/04/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Gluds skuvums. Katrā ziņā labāks par manu veco 5000 sēriju.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Ņiķītis
13/01/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labi dzen bārdu,uz kakla daļas neatstāj alerģiju. Super!!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Kidloco
20/10/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Iesaku
Lielisks produkts, iesaku visiem. Perfekts skuvums trīs minūšu laikā.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
salīdzinājumā ar iepriekšējo Philips sēriju, Philips series 9000
salīdzinot ar Philips 3000. sērijas skuvekli, kas izmantots 3 dienas audzētiem bārdas matiņiem
Salīdzinot ar nepārklātu materiālu
Pamatojoties uz Philips Series S7000 un lietotnes Philips Shaving lietotāju vērtējumu 2019. gadā
Salīdzinot skūšanās netīrumus pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas