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  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts

Izbeigta ražošana

Shaver series 9000Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

S9982/55

4.8
| (700) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
Atklājiet pasaulē pirmo intelektisko skuvekli, kas darbojas, izmantojot mākslīgo intelektu: Philips Shaver Series 9000 elektrisko skuvekli. Tas skuj īpaši tuvu ādai, izmantojot Lift & Cut skūšanās sistēmu, un SkinIQ tehnoloģija sniedz informāciju par spiedienu reāllaikā, lai aizsargātu jūsu ādu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

Skūšana īpaši tuvu ādai, skujot pat 5 dienas augušu bārdu

Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts

  • Ādas līmeņa tuvums

  • Dual SteelPrecision asmeņi

  • Spiediena aizsargsensors

  • 360-D elastīgas galviņas

Ādas līmeņa tuvums ar Lift & Cut skūšanās sistēmu

Ādas līmeņa tuvums ar Lift & Cut skūšanās sistēmu

Mūsu patentētā, unikālā Lift & Cut rotējošo skuvekļu tehnoloģija saudzīgi paceļ matiņus no saknes, pirms precīzi tos nogriezt tieši ādas līmenī (līdz 0,00 mm no ādas), nepieskaroties tai.

Griež matiņus jebkurā virzienā, izmantojot 360 grādu diapazonā rotējošus asmeņus

Griež matiņus jebkurā virzienā, izmantojot 360 grādu diapazonā rotējošus asmeņus

Philips rotējošie skuvekļi ar asmeņiem, kas rotē 360 grādu diapazonā, ir īpaši izstrādāti, lai pielāgotos dabiskajam matu augšanas virzienam, notverot visus matiņus, kas aug jebkurā virzienā. Dual SteelPrecision asmeņi veic līdz 150 000 griešanas darbībām minūtē, nogriežot vairāk matiņu vienā kustībā.**

Vienmēr optimāls spiediens ar spiediena aizsargsensoru

Vienmēr optimāls spiediens ar spiediena aizsargsensoru

Pareiza spiediena izmantošana ir tuvuma un ādas aizsardzības atslēga. Uzlabotie sensori skuveklī nolasa spiedienu, ko jūs pieliekat, un inovatīvais gaismas signāls parāda, kad jūs nospiežot pārāk stipri vai pārāk maz. Individualizētam skūšanās, kas ir piemērots tieši Jums.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

700

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

07/04/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Gluds skuvums. Katrā ziņā labāks par manu veco 5000 sēriju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

13/01/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labi dzen bārdu,uz kakla daļas neatstāj alerģiju. Super!!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

20/10/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Iesaku

Lielisks produkts, iesaku visiem. Perfekts skuvums trīs minūšu laikā.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. salīdzinājumā ar iepriekšējo Philips sēriju, Philips series 9000

  2. salīdzinot ar Philips 3000. sērijas skuvekli, kas izmantots 3 dienas audzētiem bārdas matiņiem

  3. Salīdzinot ar nepārklātu materiālu

  4. Pamatojoties uz Philips Series S7000 un lietotnes Philips Shaving lietotāju vērtējumu 2019. gadā

  5. Salīdzinot skūšanās netīrumus pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas