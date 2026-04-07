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Spiediena aizsargsensors
Dual SteelPrecision asmeņi
Dermatoloģiski pārbaudīts
360-D elastīgas galviņas
Pareiza spiediena izmantošana ir tuvuma un ādas aizsardzības atslēga. Uzlabotie sensori skuveklī nolasa spiedienu, ko jūs pieliekat, un inovatīvais gaismas signāls parāda, kad jūs nospiežot pārāk stipri vai pārāk maz. Individualizētam skūšanās, kas ir piemērots tieši Jums.
Philips rotējošie skuvekļi ar asmeņiem, kas rotē 360 grādu diapazonā, ir īpaši izstrādāti, lai pielāgotos dabiskajam matu augšanas virzienam, notverot visus matiņus, kas aug jebkurā virzienā. Dual SteelPrecision asmeņi veic līdz 150 000 griešanas darbībām minūtē, nogriežot vairāk matiņu vienā kustībā.**
Starp skuvekļa uzgali un jūsu ādu ir aizsargājošs pārklājums. Katrs tā kvadrātcentimetrs satur līdz 250,00 mikroskopisku pērlīšu, kas uzlabo slīdēšanu pa ādu līdz 30%*** un mazina kairinājumu.
4.8
no 5
702
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
07/04/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Gluds skuvums. Katrā ziņā labāks par manu veco 5000 sēriju.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Ņiķītis
13/01/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labi dzen bārdu,uz kakla daļas neatstāj alerģiju. Super!!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Kidloco
20/10/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Iesaku
Lielisks produkts, iesaku visiem. Perfekts skuvums trīs minūšu laikā.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
salīdzinājumā ar vecākām Philips S9000 sērijas ierīcēm
Pamatojoties uz Philips Series S7000 un GroomTribe lietotnes lietotājiem 2019. gadā.
* salīdzinot ar nepārklātu materiālu
* * Salīdzinot skūšanās netīrumus, pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas kasetnē.