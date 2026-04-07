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  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
  • Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts

Izbeigta ražošana

Shaver series 9000Elektriskais skuveklis mitrai un sausai skūšanai

S9986/59

4.8
| (702) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts
Viedākais skuveklis, kura darbību nodrošina mākslīgais intelekts, jūsu ādai sniedz neticamu komforta līmeni. Iegūstiet informāciju par spiedienu skūšanās laikā, lai pasargātu savu ādu, tajā pašā laikā iegūstot gludāku skuvumu pat 5 dienas augušai bārdai. Tas sajūt jūsu unikālo seju, kā arī palīdz un pielāgojas tai.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ tehnoloģiju

Īpašs gludums*, personalizēts ādas komforts

  • Spiediena aizsargsensors

  • Dual SteelPrecision asmeņi

  • Dermatoloģiski pārbaudīts

  • 360-D elastīgas galviņas

Vienmēr optimāls spiediens ar spiediena aizsargsensoru

Vienmēr optimāls spiediens ar spiediena aizsargsensoru

Pareiza spiediena izmantošana ir tuvuma un ādas aizsardzības atslēga. Uzlabotie sensori skuveklī nolasa spiedienu, ko jūs pieliekat, un inovatīvais gaismas signāls parāda, kad jūs nospiežot pārāk stipri vai pārāk maz. Individualizētam skūšanās, kas ir piemērots tieši Jums.

Griež matiņus jebkurā virzienā, izmantojot 360 grādu diapazonā rotējošus asmeņus

Griež matiņus jebkurā virzienā, izmantojot 360 grādu diapazonā rotējošus asmeņus

Philips rotējošie skuvekļi ar asmeņiem, kas rotē 360 grādu diapazonā, ir īpaši izstrādāti, lai pielāgotos dabiskajam matu augšanas virzienam, notverot visus matiņus, kas aug jebkurā virzienā. Dual SteelPrecision asmeņi veic līdz 150 000 griešanas darbībām minūtē, nogriežot vairāk matiņu vienā kustībā.**

Par 30% vienmērīgāka*** slīdēšana ar aizsargājošo pārklājumu SkinGlide

Par 30% vienmērīgāka*** slīdēšana ar aizsargājošo pārklājumu SkinGlide

Starp skuvekļa uzgali un jūsu ādu ir aizsargājošs pārklājums. Katrs tā kvadrātcentimetrs satur līdz 250,00 mikroskopisku pērlīšu, kas uzlabo slīdēšanu pa ādu līdz 30%*** un mazina kairinājumu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

702

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

07/04/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Gluds skuvums. Katrā ziņā labāks par manu veco 5000 sēriju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

13/01/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labi dzen bārdu,uz kakla daļas neatstāj alerģiju. Super!!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

20/10/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Iesaku

Lielisks produkts, iesaku visiem. Perfekts skuvums trīs minūšu laikā.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

  1. salīdzinājumā ar vecākām Philips S9000 sērijas ierīcēm

  2. Pamatojoties uz Philips Series S7000 un GroomTribe lietotnes lietotājiem 2019. gadā.

  3. * salīdzinot ar nepārklātu materiālu

  4. * * Salīdzinot skūšanās netīrumus, pēc tīrīšanas šķidruma lietošanas un pēc ūdens lietošanas kasetnē.