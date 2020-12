Ar tālvadību aktivizējama naktslampiņa un šūpuļdziesmas

Jūsu mazulis joprojām var būt nemierīgs, kad ievietojat viņu gultiņā. Palīdziet nomierināt un iemidzināt mazuli ar nakts gaismas patīkami silto mirdzumu, ko var aktivizēt no vecāku vai mazuļa ierīces. (Tālvadības aktivizācija nav pieejama ASV.) Nekas nevar būt labāks par liegu šūpuļdziesmu, lai nomierinātu nemierīgu mazuli. No jebkuras telpas mājā varat izvēlēties vienu no 5 nomierinošām melodijām, palīdzot mazulim nemanāmi ieslīgt miegā. (Tālvadības aktivizācija nav pieejama ASV.)