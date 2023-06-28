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  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
  • Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūtsgala aizsargs

SCF153/01

4.8
| (264) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*
Krūtsgalu aizsargi ir paredzēti, lai palīdzētu zīdīt mazuli, kad jums radušās problēmas ar krūtsgaliem vai mazulim ir grūti satvert krūtsgalu. Ļoti plānais taureņa formas krūtsgala aizsargs ļauj zīdīt mazuli ar krūti un palīdz turpināt veidot saikni zīdīšanas laikā.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

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Atvieglo zīdīšanu mazulim un maigs pret ādu*

Palīdz jums ilgāk barot mazuli ar krūti, ērti*

  • Ādas kontaktam piemērota forma

  • Aizsargā sāpīgus krūtsgalus

  • Mazs (15 mm)

  • 2 gab.

Pielāgota forma, lai atļautu ādas saskari ar mazuli

Pielāgota forma, lai atļautu ādas saskari ar mazuli

Mūsu krūtsgalu aizsargu īpaši plānā tauriņa forma ir veidota, lai nodrošinātu jūsu mazulim ādas kontaktu. Pateicoties šai formai, ar krūts ādu saskaras ne tikai mazuļa deguns, bet arī zods, un mazulis var sajust māmiņas smaržu un pieskarties viņas ādai. Vienkārši novietojiet aizsargu virs jūsu krūtsgala centra, lai pārliecinātos, ka jūsu mazulis var ērti zīst visu krūts areolu. Izbaudiet saikni, kas rodas ar jūsu mazuli, pasargājot savus krūtsgalus.

Veidots, lai palīdzētu mazulim pārvarēt izaicinājumus, kas saistīti ar krūtsgala atrašanu.

Veidots, lai palīdzētu mazulim pārvarēt izaicinājumus, kas saistīti ar krūtsgala atrašanu.

Mēs izstrādājām krūtsgala aizsargus tā, lai tie palīdzētu mazuļiem pārvarēt izaicinājumus, kas saistīti ar krūtsgala atrašanu, un jūs varētu barot savu mazuli ar krūti ilgāk*. Māmiņām ar plakaniem un ievilktiem krūtsgaliem, kā arī mazuļiem ar vāju zīšanas tehniku un mutes dobuma anomālijām krūtsgala aizsargi var nodrošināt tādu krūtsgala formu, kuru iespējams labāk zīst, kā arī palīdz

Izstrādāti jutīgiem, sūrstošiem vai sāpošiem krūtsgaliem

Izstrādāti jutīgiem, sūrstošiem vai sāpošiem krūtsgaliem

Krūtsgalu aizsargi ir izstrādāti, lai nodrošinātu ērtu un saudzīgāku barošanu pat tad, ja krūtsgali sūrst, ir sasprēgājuši vai sāpīgi. Tie var palīdzēt mazināt krūtsgalu berzi un stiepšanu barošanas laikā, lai jūs varētu ērti barot mazuli ar krūti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

264

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Pirkinys pasiteisino

Puikiai laikosi, kas tokio tipo gaminiams dažniausiai nebūdinga. Kadangi medžiaga permatoma, vaikas net nepastebėjo maitinimo proceso pokyčių.

Plusi

Patinka, kad labai ploni, lengva prižiūrėti

Mīnusi

Nėra

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Tikraa atradimas!

Labai rekomenduoju mamoms, kurios žindo kūdikius, kuriems dygsta dantukai. Vienintelis minusas, reikia skirti laiko išvalyti, bet labai pasiteisino, kadangi pati susidūriau su spenelių skausmais, nes sūnus linkęs labai kandžioti. Patiko, kad tinka ir didesniems speneliams, nes puikiai laikosi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis

28/06/2023

Lietuva

Lietuva

Patiko!

Gaminys patiko. Nesitikėjau, kad dukrytei taip ‘’prilips’’. Kadangi medžiaga labai plona, net nepastebi, kad ant spenelio kažkas uždėta. Labai lankstus. Pasiteisino.

Plusi

Patogu naudoti

Mīnusi

Nepastebėjau trūkumų

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. plakaniem vai ievilktiem, sūrstošiem, jutīgiem, sasprēgājušiem, sāpošiem krūtsgaliem un mazuļiem, kuri saskaras ar zīšanas grūtībām

  2. 0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011

  3. Šī sadaļa ietver patērētāju viedokļus par produktu. Philips norobežojas no patērētāju ievadītā satura šajā sadaļā, tādējādi jebkura tajā iekļautā tehniskā informācija un/vai ieteikumi par produkta lietošanu nav Philips oficiālā informācija.