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Ādas kontaktam piemērota forma
Aizsargā sāpīgus krūtsgalus
Mazs (15 mm)
2 gab.
Mūsu krūtsgalu aizsargu īpaši plānā tauriņa forma ir veidota, lai nodrošinātu jūsu mazulim ādas kontaktu. Pateicoties šai formai, ar krūts ādu saskaras ne tikai mazuļa deguns, bet arī zods, un mazulis var sajust māmiņas smaržu un pieskarties viņas ādai. Vienkārši novietojiet aizsargu virs jūsu krūtsgala centra, lai pārliecinātos, ka jūsu mazulis var ērti zīst visu krūts areolu. Izbaudiet saikni, kas rodas ar jūsu mazuli, pasargājot savus krūtsgalus.
Mēs izstrādājām krūtsgala aizsargus tā, lai tie palīdzētu mazuļiem pārvarēt izaicinājumus, kas saistīti ar krūtsgala atrašanu, un jūs varētu barot savu mazuli ar krūti ilgāk*. Māmiņām ar plakaniem un ievilktiem krūtsgaliem, kā arī mazuļiem ar vāju zīšanas tehniku un mutes dobuma anomālijām krūtsgala aizsargi var nodrošināt tādu krūtsgala formu, kuru iespējams labāk zīst, kā arī palīdz
Krūtsgalu aizsargi ir izstrādāti, lai nodrošinātu ērtu un saudzīgāku barošanu pat tad, ja krūtsgali sūrst, ir sasprēgājuši vai sāpīgi. Tie var palīdzēt mazināt krūtsgalu berzi un stiepšanu barošanas laikā, lai jūs varētu ērti barot mazuli ar krūti.
4.8
no 5
264
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Lukrečiukas23
28/06/2023
Lietuva
Akcijas daļa
Pirkinys pasiteisino
Puikiai laikosi, kas tokio tipo gaminiams dažniausiai nebūdinga. Kadangi medžiaga permatoma, vaikas net nepastebėjo maitinimo proceso pokyčių.
Plusi
Patinka, kad labai ploni, lengva prižiūrėti
Mīnusi
Nėra
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis
MusuLietuva
28/06/2023
Lietuva
Akcijas daļa
Tikraa atradimas!
Labai rekomenduoju mamoms, kurios žindo kūdikius, kuriems dygsta dantukai. Vienintelis minusas, reikia skirti laiko išvalyti, bet labai pasiteisino, kadangi pati susidūriau su spenelių skausmais, nes sūnus linkęs labai kandžioti. Patiko, kad tinka ir didesniems speneliams, nes puikiai laikosi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Marsas
28/06/2023
Lietuva
Akcijas daļa
Patiko!
Gaminys patiko. Nesitikėjau, kad dukrytei taip ‘’prilips’’. Kadangi medžiaga labai plona, net nepastebi, kad ant spenelio kažkas uždėta. Labai lankstus. Pasiteisino.
Plusi
Patogu naudoti
Mīnusi
Nepastebėjau trūkumų
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF153/03 Spenelio gaubtelis
plakaniem vai ievilktiem, sūrstošiem, jutīgiem, sasprēgājušiem, sāpošiem krūtsgaliem un mazuļiem, kuri saskaras ar zīšanas grūtībām
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011
Šī sadaļa ietver patērētāju viedokļus par produktu. Philips norobežojas no patērētāju ievadītā satura šajā sadaļā, tādējādi jebkura tajā iekļautā tehniskā informācija un/vai ieteikumi par produkta lietošanu nav Philips oficiālā informācija.