SCF396
Viens pilnīgs sūknis
Atklājiet jaunu atslaukšanas pasauli ar Philips Avent elektrisko piena sūkni. Ideāls sūkšanas un krūšu galu stimulācijas līdzsvars, ko iedvesmojis mazuļu dabīgais zīšanas veids, un mīksts spilventiņš, kas maigi pielāgojas krūts gala lielumam un formai. Skatiet vairāk zemāk.Skatīt visas priekšrocības
Ja jums pienākas PVN atvieglojumi par medicīnas precēm, varat to pieprasīt par šo preci. PVN summa tiks atskaitīta no iepriekš norādītās cenas. Skatīt precīzu informāciju savā pirkumu grozā.
Pateicoties mūsu unikālajai dabīgās kustības tehnoloģijai, piens sāk ieplūst jau pirmajā minūtē.** Ar maigu satvērienu un pareizu masāžu un sūkšanu, nav nekāds pārsteigums, ka 97% mammu saka, ka sūknis ir efektīvs***, un to iesaka 100% vecmāšu.
Lai kāda būtu jūsu forma, sūkņa mīkstais, elastīgais silikona uzgalis ērti piekļaujas krūtij un krūtsgalam. Tas der 99,98%**** krūšu izmēru*** un tas pielāgojas maigam un drošam satvērienam.
Ja jūsu jaundzimušais krūtsbarošanas laikā neuzņem pietiekami daudz piena vai viņam ir apgrūtināta zīšana, pārejiet uz uzgali ar lielāku plūsmu. Ja problēmas ar zīšanu joprojām pastāv, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.
Motora bloks ir kompakts un atkārtoti uzlādējams. Tas ļauj jums sagatavoties dienas gaitām (vai vienkārši pagatavot krūzi tējas), un nav nekādu strāvas vadu, kas jūs varētu aizkavēt.
Katrs mazulis ēd atšķirīgi, kā arī attīstās savā tempā. Esam izveidojuši dažādus plūsmas ātrumus, lai jūs varētu atrast piemērotāko jūsu mazulim un personalizēt jūsu pudelīti. Visi dabiskās reakcijas knupji ir izgatavoti no mīksta silikona.
Iegūstiet maksimālu labumu no katras atslaukšanas reizes, izmantojot 8 piena plūsmas stimulēšanas režīmus un 16 piena atslaukšanas režīmus. Pielāgojiet to procesa laikā.
Mēs izstrādājām mūsu sūkni, lai tas ir vienkāršs. Jo mazāk detaļu, jo vieglāka tīrīšana un salikšana.
Mūsu sūkņa motors lietošanā ir praktiski nedzirdams. Jūs varat atslaukt pienu mājās (vai jebkurā citā vietā) klusi un nemanāmi un bez liekām raizēm.
Atmiņas funkcija automātiski saglabā pēdējos stimulēšanas un atslaukšanas iestatījumus. Tāpēc vajag tikai ērti iekārtoties un nospiest pogu.
Jūs visu kontrolējat. Nospiežot apturēšanas/sākšanas pogu, varat uz brīdi pārtraukt procesu un pēc tam to atsākt, kad vien esat gatava.
Sīkumi var būt ļoti nozīmīgi, piemēram, sūkņa spēja sekot līdzi piena sūknēšanas laikam. Sekojiet līdzi piena sūknēšanas laikam, vērojot digitālo taimera rādījumu — gan katrai krūtij atsevišķi, gan kopējo.
Jebkurā vietā, kur vēlaties sūknēt, īpaši pielāgotā somiņa būs ļoti noderīga, jo tajā izolētā veidā var ērti ievietot visu komplektu. Stilīgais audums ir viegli kopjams gan no iekšpuses, gan no ārpuses.
Strāvas padeve
Materiāls
Kas ir iekļauts
Funkcijas
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.