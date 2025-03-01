Meklējamie vārdi

    Philips Avent Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

    SCF396

    Atklājiet jaunu atslaukšanas pasauli ar Philips Avent elektrisko piena sūkni. Ideāls sūkšanas un krūšu galu stimulācijas līdzsvars, ko iedvesmojis mazuļu dabīgais zīšanas veids, un mīksts spilventiņš, kas maigi pielāgojas krūts gala lielumam un formai. Skatiet vairāk zemāk.

    Philips Avent Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

    Ātrs, ērts un mammu iecienīts

    • Dabīgu kustību tehnoloģija
    • Ērts silikona uzgalis
    • 8+16 iestatījumi
    Dabīgās kustības tehnoloģija ātrākai piena plūsmai*

    Dabīgās kustības tehnoloģija ātrākai piena plūsmai*

    Pateicoties mūsu unikālajai dabīgās kustības tehnoloģijai, piens sāk ieplūst jau pirmajā minūtē.** Ar maigu satvērienu un pareizu masāžu un sūkšanu, nav nekāds pārsteigums, ka 97% mammu saka, ka sūknis ir efektīvs***, un to iesaka 100% vecmāšu.

    Mīkstais silikona uzgalis nodrošina komfortu ikvienam ķermenim

    Mīkstais silikona uzgalis nodrošina komfortu ikvienam ķermenim

    Lai kāda būtu jūsu forma, sūkņa mīkstais, elastīgais silikona uzgalis ērti piekļaujas krūtij un krūtsgalam. Tas der 99,98%**** krūšu izmēru*** un tas pielāgojas maigam un drošam satvērienam.

    Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

    Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

    Ja jūsu jaundzimušais krūtsbarošanas laikā neuzņem pietiekami daudz piena vai viņam ir apgrūtināta zīšana, pārejiet uz uzgali ar lielāku plūsmu. Ja problēmas ar zīšanu joprojām pastāv, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.

    Atkārtoti uzlādējama ierīce, kas nodrošina portatīvu brīvroku sūknēšanu

    Atkārtoti uzlādējama ierīce, kas nodrošina portatīvu brīvroku sūknēšanu

    Motora bloks ir kompakts un atkārtoti uzlādējams. Tas ļauj jums sagatavoties dienas gaitām (vai vienkārši pagatavot krūzi tējas), un nav nekādu strāvas vadu, kas jūs varētu aizkavēt.

    Pareizās knupja plūsmas izvēle mazulim

    Pareizās knupja plūsmas izvēle mazulim

    Katrs mazulis ēd atšķirīgi, kā arī attīstās savā tempā. Esam izveidojuši dažādus plūsmas ātrumus, lai jūs varētu atrast piemērotāko jūsu mazulim un personalizēt jūsu pudelīti. Visi dabiskās reakcijas knupji ir izgatavoti no mīksta silikona.

    8 stimulēšanas, 16 atslaukšanas režīmi

    8 stimulēšanas, 16 atslaukšanas režīmi

    Iegūstiet maksimālu labumu no katras atslaukšanas reizes, izmantojot 8 piena plūsmas stimulēšanas režīmus un 16 piena atslaukšanas režīmus. Pielāgojiet to procesa laikā.

    Viegla tīrīšana un salikšana, pateicoties mazākam detaļu skaitam

    Viegla tīrīšana un salikšana, pateicoties mazākam detaļu skaitam

    Mēs izstrādājām mūsu sūkni, lai tas ir vienkāršs. Jo mazāk detaļu, jo vieglāka tīrīšana un salikšana.

    Motors, kas ir tikpat kluss kā čuksti, netraucē procesa laikā

    Motors, kas ir tikpat kluss kā čuksti, netraucē procesa laikā

    Mūsu sūkņa motors lietošanā ir praktiski nedzirdams. Jūs varat atslaukt pienu mājās (vai jebkurā citā vietā) klusi un nemanāmi un bez liekām raizēm.

    Sāciet ar pēdējās atslaukšanas reizes iestatījumiem

    Sāciet ar pēdējās atslaukšanas reizes iestatījumiem

    Atmiņas funkcija automātiski saglabā pēdējos stimulēšanas un atslaukšanas iestatījumus. Tāpēc vajag tikai ērti iekārtoties un nospiest pogu.

    Apturiet, kad vēlaties

    Apturiet, kad vēlaties

    Jūs visu kontrolējat. Nospiežot apturēšanas/sākšanas pogu, varat uz brīdi pārtraukt procesu un pēc tam to atsākt, kad vien esat gatava.

    Sekojiet līdzi piena sūknēšanas laikam

    Sekojiet līdzi piena sūknēšanas laikam

    Sīkumi var būt ļoti nozīmīgi, piemēram, sūkņa spēja sekot līdzi piena sūknēšanas laikam. Sekojiet līdzi piena sūknēšanas laikam, vērojot digitālo taimera rādījumu — gan katrai krūtij atsevišķi, gan kopējo.

    Somiņa ar izolējumu, ērtai lietošanai jebkurā vietā

    Somiņa ar izolējumu, ērtai lietošanai jebkurā vietā

    Jebkurā vietā, kur vēlaties sūknēt, īpaši pielāgotā somiņa būs ļoti noderīga, jo tajā izolētā veidā var ērti ievietot visu komplektu. Stilīgais audums ir viegli kopjams gan no iekšpuses, gan no ārpuses.

    Tehniskā specifikācija

    • Strāvas padeve

      Tīkla spriegums
      100V - 240  V

    • Materiāls

      Piena sūknis
      Nesatur BPA* (tikai daļas, kas saskaras ar ēdienu)

    • Kas ir iekļauts

      Vienreiz lietojams krūštura ieliktnis
      4  gab.
      Piena atslaukšanas komplekts
      1  gab.
      Mikro USB adapteris
      1  gab.
      Motora bloks (atkārtoti uzlādējams)
      1  gab.
      Blīvējošie diski
      1  gab.
      Piena maisiņi
      5 gab.
      Ceļojumu somiņa
      1 gab.

    • Funkcijas

      Mīksts un adaptīvs uzgalis
      Maiga stimulēšana

    • Balstīts uz piena plūsmas sākuma laika (laiks līdz piena izdalīšanās refleksam — MER) rezultātiem, kas iegūti klīniskā pētījumā ar 20 dalībniekiem (Nīderlande, 2019), salīdzinājumā ar laika līdz MER rezultātiem, kas iegūti citas Philips agrākās sūkņu tehnoloģijas iespēju izpētē ar 9 dalībniekiem (Nīderlande, 2018).
    • 1K-SE: 70% dalībnieku MER piedzīvoja 60 sekunžu laikā. Balstīts uz piena plūsmas sākuma laika (laiks līdz piena izdalīšanās refleksam (MER)) rezultātiem, kas iegūti klīniskā pētījumā ar 20 dalībniekiem (Nīderlande, 2019), salīdzinājumā ar laika līdz MER rezultātiem, kas iegūti citas Philips agrākās sūkņu tehnoloģijas iespēju izpētē ar 9 dalībniekiem (Nīderlande, 2018).
    • **Pamatojoties uz produkta klīniskās izpētes rezultātiem ar 20 dalībniekiem (Nīderlande, 2019), vidējais punktu skaits atsevišķam un dubultam elektriskajam piena sūknim; 95% dalībnieku piekrīt, ka mūsu piena sūkņi ir efektīvi (atsevišķs elektriskais sūknis); 100% dalībnieku piekrīt, ka mūsu piena sūkņi ir efektīvi (dubultais elektriskais sūknis).
    • ***Pamatojoties uz: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? (Grūtības barošanā ar krūti, zīdīšanas ilgums, mātes ķermeņa masas indekss un krūts anatomija: vai tās ir saistītas?). Breastfeeding Medicine, 2019. gada 26. aprīlis, (109 dalībnieki, Izraēla); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. (Ādas izmaiņas un sāpes krūtsgalā 1. laktācijas nedēļā) Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993. gada maijs, (20 baltās rases pārstāvji), ASV)); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging (Laktējoša cilvēka krūts anatomija no jauna definēta ar ultraskaņas attēlveidošanu), 2005, (28 dalībnieki, Austrālija).
    • **** Attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011.

