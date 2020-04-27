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Izbeigta ražošana
SCF194/05
Viengabalains silikona dizains
3–18 mēn.
Ortodontisks un BPA nesaturošs
Komplektā 2 gab.
Veselības aprūpes speciālisti izmanto šos knupīšus jaundzimušo nomierināšanai. Tie tiek izsniegti ASV slimnīcās.*
Soothie Shapes nedaudz atšķiras no citiem mūsu ražotajiem knupjiem. Tā unikālā forma ļauj jums ievietot knupītī pirkstu, lai jūs veidotu saikni ar mazuli, palīdzot viņam zīst.
Izbīdāmajam silikona knupītim ir simetriska forma, kas rūpējas par jūsu mazuļa aukslēju, zobu un smaganu attīstību, viņam vai viņai augot.
3.9
no 5
14
Atsauksmes
Roberta124
27/04/2020
Lietuva
Super
Mano vaikas tik situs ciulpe tinka. nes kur ploksti nuo ji zaukcioja
Plusi
Tinkamas naudot
Mīnusi
Kad butu galima isigit ir parduotuvese
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/05 „Soothie Shapes“ čiulptukas
Maria33
25/06/2017
Polska
Doskonały! Uspokaja w sekundę!
Na mojego syna działa jak zatyczka w granacie......wkładasz do buzi -cisza...... wyjmujesz- płacz! Sprawdził się doskonale. Wcale nie jest za twardy, jak niektórzy piszą, należy tylko kupić właściwy do przedziału wiekowego, gdyż różnią się właśnie twardoscia gumy. Oraz wcale nie jest za ciężki, małe dzieci to prawdziwe ssaki! radzą sobie z nim doskonale. Z buzi wypada dopiero, gdy zaśnie.....
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/04 Smoczek Soothie Shapes
Elisa
21/06/2019
Україна
Найкраща пустушка
Користуємось вже півтора року і дуже задоволені! Зручно, бо можна вдягти на палець і притримати дитині її в ротику. Легенька, швидко миється. Ми задоволені, що обрали саме цю модель пустушки!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/05 Пустушка Soothie
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF194/05 Пустушка Soothie
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Šim māneklītim ir tādas pašas formas knupītis, un tas izgatavots no tāda paša materiāla kā ASV modelis, bet tam ir citas formas aizsargs.