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Izbeigta ražošana

Philips AventVienreizlietojamie krūštura ieliktņi

SCF254/02

4.9

| (274) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

Komfortabli un nemanāmi

Unikālie Philips Avent krūštura ieliktņi ir īpaši izstrādāti, lai nodrošinātu sausumu un ērtības dienas laikā.

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Savietojamie produkti

Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

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SCF430/10

Manuālais krūts piena sūknis

Manuālais krūts piena sūknis

SCF430/13

Manuāls krūts piena sūknis

Manuāls krūts piena sūknis

SCF430/16

Avent krūštura ieliktņi

Komfortabli un nemanāmi

  • 2 ieliktņi dienai

Neredzami zem apģērba

Neredzami zem apģērba

Sevišķi plāni ar konturētu formu. Lipīgā josla notur ieliktņus vietā.

Lipīgā josla

Lipīgā josla, lai noturētu krūštura ieliktņus vietā.

Izstrādāts kopā ar mazuļu barošanas speciālisti

Izstrādāts, sadarbojoties ar vecmāti un barošanas ar krūti speciālisti, kas māmiņām palīdz jautājumos par barošanu ar krūti jau 20 gadus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

274

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

1

07/03/2021

Latvija

Latvija

Brīnišķīgi plāns!

Izvēlējos šos ieliktnīšus tādēļ, ka tie ir ļoti plāni, izteikti mīksti, elpojoši un pilda savu funkciju perfekti. Apņem krūti, pielīp audumam un nenošļūk. Noteikti ieteiktu to arī citām māmiņām, jo tik ērtus neesmu līdz šim lietojusi. To nejūt! Lieliska kvalitāte, lielisks produkts.

Plusi

Paldies, kvalitāte ir lieliska.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2020-11-07

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2020-11-07

25/02/2021

Latvija

Latvija

Sausums visas nakts garumā.

Līdz šim biju lietojusi NUK vai Happy Bella ielikņus, bija doma izmēģināt šos jo dzirdēju tikai labas atsauksmes. Bieži vien iepriekš minētie ielikņi diezgan ātri palika slapji jau nakts vidū, bet ar šiem Philips avent ielikņiem mierīgi varu visu nakti nogulēt un neuztraukties par piena noplūdēm. Kā arī īpaši novērtēju cik elpojoši ir šie ielikņi, nevienu brīdi nerādās nospiedoša sajūta krūtīm. 

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2021-01-25

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2021-01-25

30/01/2020

Latvija

Latvija

Esmu ļoti priecīga, ka iegādājos šos ieliknīšus

Izvēlējos šos ielikņus, jo vēlējos izmēģināt ko piedāvā tieši philips. Biju patīkami pārsteigta, katrs ieliknītis ir iepakots paciņā tātad sterils. Pats ieliknītis ir liels, kas nodrošina sausu krūšturi. Vairāk nemaz nevēlos citas firmas piedāvātos, jo esmu atradusi sev piemērotākos.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/61 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2018-12-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/61 Krūštura ieliktņi

Izmantošanas datums 2018-12-30

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2023. gadā veikta visā pasaulē ar 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 