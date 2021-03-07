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Izbeigta ražošana
Komfortabli un nemanāmi
Unikālie Philips Avent krūštura ieliktņi ir īpaši izstrādāti, lai nodrošinātu sausumu un ērtības dienas laikā.
2 ieliktņi dienai
Sevišķi plāni ar konturētu formu. Lipīgā josla notur ieliktņus vietā.
Lipīgā josla, lai noturētu krūštura ieliktņus vietā.
Izstrādāts, sadarbojoties ar vecmāti un barošanas ar krūti speciālisti, kas māmiņām palīdz jautājumos par barošanu ar krūti jau 20 gadus.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.9
no 5
274
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Mela B
07/03/2021
Latvija
Brīnišķīgi plāns!
Izvēlējos šos ieliktnīšus tādēļ, ka tie ir ļoti plāni, izteikti mīksti, elpojoši un pilda savu funkciju perfekti. Apņem krūti, pielīp audumam un nenošļūk. Noteikti ieteiktu to arī citām māmiņām, jo tik ērtus neesmu līdz šim lietojusi. To nejūt! Lieliska kvalitāte, lielisks produkts.
Plusi
Paldies, kvalitāte ir lieliska.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2020-11-07
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2020-11-07
Salds miegs
25/02/2021
Latvija
Sausums visas nakts garumā.
Līdz šim biju lietojusi NUK vai Happy Bella ielikņus, bija doma izmēģināt šos jo dzirdēju tikai labas atsauksmes. Bieži vien iepriekš minētie ielikņi diezgan ātri palika slapji jau nakts vidū, bet ar šiem Philips avent ielikņiem mierīgi varu visu nakti nogulēt un neuztraukties par piena noplūdēm. Kā arī īpaši novērtēju cik elpojoši ir šie ielikņi, nevienu brīdi nerādās nospiedoša sajūta krūtīm.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2021-01-25
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/24 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2021-01-25
Sanchita
30/01/2020
Latvija
Esmu ļoti priecīga, ka iegādājos šos ieliknīšus
Izvēlējos šos ielikņus, jo vēlējos izmēģināt ko piedāvā tieši philips. Biju patīkami pārsteigta, katrs ieliknītis ir iepakots paciņā tātad sterils. Pats ieliknītis ir liels, kas nodrošina sausu krūšturi. Vairāk nemaz nevēlos citas firmas piedāvātos, jo esmu atradusi sev piemērotākos.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/61 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2018-12-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/61 Krūštura ieliktņi
Izmantošanas datums 2018-12-30
Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2023. gadā veikta visā pasaulē ar 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem.