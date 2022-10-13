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  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
  • Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos

Philips AventManuālais krūts piena sūknis

SCF430/10

4.9
| (328) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos
Philips Avent manuālais piena sūknis ir māmiņām ērts un viegli izmantojams. Natural Motion tehnoloģija imitē mazuļa zīšanu un stimulē krūti, palīdzot pienam ātrāk plūst. Brīvi pielāgojiet sūknēšanas ritmu savām vajadzībām un piena plūsmai. Piemērots teju jebkurai sievietei.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

Tehnoloģija, kas imitē mazuļa zīšanu, ātrākai piena plūsmai

Ērts un kompakts, lai kurp jūs dotos

  • Viegli atslauciet un paēdiniet mazuli

  • Standarta komplekts

Natural Motion tehnoloģija

Natural Motion tehnoloģija

Inovatīvā silikona uzlika, kas veidota, imitējot mazuļa zīšanu, stimulē krūti, palīdzot pienam ātrāk plūst. Ērta un efektīva darbība.

Silikona uzlika pielāgojas katras sievietes unikālajai anatomijai

Silikona uzlika pielāgojas katras sievietes unikālajai anatomijai

Universāls izmērs. Sieviešu krūts forma un lielumi atšķiras, tāpēc silikona uzlika maigi pielāgojas katras sievietes unikālajai anatomijai. Tā der 99,98 % sieviešu* (līdz 30 mm krūtsgalam).

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Ja jūsu jaundzimušais krūtsbarošanas laikā neuzņem pietiekami daudz piena vai viņam ir apgrūtināta zīšana, pārejiet uz uzgali ar lielāku plūsmu. Ja problēmas ar zīšanu joprojām pastāv, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

328

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

13/10/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Atbilst aprakstam

Pumpis veic savu funkciju, pudelītes ir labs papildinājums, tās noder. Vienīgi glabāšanas trauciņu vietā labprātāk redzētu maisiņus piena glabāšanai, bet tas ir man personīgi ērtāk.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/16 Manuāls krūts piena sūknis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/16 Manuāls krūts piena sūknis

21/08/2022

Latvija

Latvija

Vienkārši un ērti

Ļoti labs palīgs, kad nepieciešams atslaukt pieniņu. Daru to neregulāri, kad liekas, ka bērns visu nav apēdis, tādējādi lēnām veidojot savu piena banku. Pumpis ir viegli saliekams un tīrāms. Patīk, ka pati varu regulēt procesu, sākumā spiežot maigāk, kamēr krūts pierod, un tad jau intensīvāk. Ļoti ātrā laikā izdodas atpumpēt nepieciešamo piena daudzumu. Papildus bonuss, ka ir ērti pieejama informācija, kā sterilizēt un kopt sūkni, kas man kā pirmā bērna mammai, bija jauna un attiecīgi ļoti noderīga informācija.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/10 Manuālais krūts piena sūknis

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/10 Manuālais krūts piena sūknis

22/06/2021

Latvija

Latvija

Viss ģeniālais ir vienkāršībā!

Mana pieredze ar Philips Avent manuālo piena pumpi. Saņemot ziņu par iespēju izmantot šo pumpi, ar nepacietību gaidīju, kad saņemšu to. Šobrīd tieši ar vīru atradāmies karantīnā un bija ļoti daudz domu par piena vērtīgumu šajā laikā un iespēju kā pasargāt meitiņu. Atverot kasti tā iekšā bija tik sakārtota, organizēta un nekā lieka- iekšā pumpis, pudelīte ar aksesuāriem, krūštura ieliktņi un instrukcija. Bet viss jau saprotams pēc izskata, vienkārši un gaumīgi. Kā jau saka- viss ģeniālais ir vienkāršs un tas tik ļoti atbilst šim manuālajam piena pumpim. To nosterilizējusi, nespēju sagaidīt, kad varēšu to izmēģināt. Esmu lietojusi citas firmas piena pumpjus, bet ar tiem “nesadraudzējos”, jo vai nu atslaucot bija sāpīgi, vai neveidojās vakums utt. Tad nu biju cerību pilna, lai šoreiz šis atbilst visām manām iecerēm, visam, kā esmu iedomājusies. Tad nu ķēros pie mēģināšanas. Pirmkārt, paņemot rokās- ļoti viegls, ērts, perfekti rokturis pieguļ plaukstai. Pie krūts pieguļ ideāli- man ir lielas krūtis un ar citiem bija jāpietur arī pati krūts, savādāk labi nepiegulēja un neveidojās vakums, līdz ar to turot arī nosprostoju kādu piena kanālu un tas tik veiksmīgi netecēja, bet ar šo varēju pilnībā atbrīvoties. Atvere, ja to tā var nosaukt, kas pieguļ krūtij pārklāta ar patīkamu, gumijotu apvalku, krūts pa to neslīd un sajūta viegla un patīkama saskaroties ar ādu. Otrkārt, ar pirmajiem roktura spiedieniem jau tek piens. Ģeniāli. Nekas nav “jāuzkačā”. Ar šo biju iepriekš saskārusies, ka pirmais padsmit reizes jāpumpē un jāspiež rokturis, kad tikai sāk tecēt piens. Šis ir tik perfekti veidots, ka piens tek jau ar pirmo roktura spiedienu. Sajūta patīkama kā masētu krūti vai barotu bērniņu. Piens tek viegli, strauji, ātri pildas pudelīte. Tas patiesi un vēl vairāk attaisnoja manas iedomas un cerības! Vēl lieliskāks kā spēju iedomāties. Pudelīte, kas nāk komplektā arī ir ļoti ērta. Meitiņa akceptēja pieniņu dzert no tās, piens tek vienmērīgi un visvairāk bija bail par sarīšanos/aizrīšanos, bet piens strauji ārā netek, līdz ar to paēda mierīgi. Neprotestēja un bija ēdot mierīga. Šis man arī bija ļoti svarīgi, jo pati ciešu no migrēnas lēkmēm un, ikreiz, kad tās mani pārņem, dzeru zāles, kuru iedarbības laikā ar krūts pienu meitiņu barot nedrīkstu. Tāpēc gan pats piena pumpis, gan pudelīte manā dzīvē ir ļoti svarīgas sastāvdaļas, lai saglabātu ekskluzīvu zīdīšanu un patiesi novērtēju Philips Avent sniegtās iespējas. Esmu ļoti, ļoti, ļoti apmierināta ar manuālo piena pumpi un tā aksesuāriem. Pumpējot sajūta, ka tas radīts tieši manām krūtīm. Sajūta patīkama, krūtsgali nav samocīti, piena banka veidojas. Milzīgs paldies par iespēju no manis un manas mazās meitiņas. Viņa patiesi šo novērtēs, jo krūts piens ir ļoti vērtīgs un varēšu to izmantot arī gatavojot biezenīšus un sākot piebarot. No sirds iesaku pumpi ikvienai jaunajai māmiņai, kas ekskluzīvi zīda savu mazulīti. Šis noteikti ir “must have” jeb neatņemama sastāvdaļa krūtsbarojošas māmiņas palīgierīču sarakstā. Iesaku arī tām mammām, kas nav drošais vai spēs atslaukt utt, tieši šis Philips Avent pumpis ir tik perfekts, vienkāršs un saprotams, ka pieniņu atslaukt izdosies ikvienai bez sāpēm, bez diskomforta un bez neizdošanās sajūtas, to varu patiesi garantēt, ka izdosies! Tieši tik lielisks tas ir!

Plusi

Viss. Patiešām lielisks.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/10 Manuālais krūts piena sūknis

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/10 Manuālais krūts piena sūknis

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Atrunas

  1. Balstīts uz: 1) Mangel u. c., “Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?”, &lt;I>Breastfeeding Medicine&lt;/I>, 2019. gada 26. aprīlis (109 dalībnieki, Izraēla); 2) Ziemer u. c., “Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation”,

  2. &lt;I>Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing&lt;/I>, 1993 (20 dalībnieki (baltā rase), ASV); 3) Ramsay u. c., &lt;I>Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging&lt;/I>, 2005 (28 dalībnieki, Austrālija).

  3. Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011