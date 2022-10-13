30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Viegli atslauciet, glabājiet un barojiet
Pamata komplekts
Inovatīvā silikona uzlika, kas veidota, imitējot mazuļa zīšanu, stimulē krūti, palīdzot pienam ātrāk plūst. Ērta un efektīva darbība.
Universāls izmērs. Sieviešu krūts forma un lielumi atšķiras, tāpēc silikona uzlika maigi pielāgojas katras sievietes unikālajai anatomijai. Tā der 99,98 % sieviešu* (līdz 30 mm krūtsgalam).
Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
4.9
no 5
328
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Ļipuks
13/10/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Atbilst aprakstam
Pumpis veic savu funkciju, pudelītes ir labs papildinājums, tās noder. Vienīgi glabāšanas trauciņu vietā labprātāk redzētu maisiņus piena glabāšanai, bet tas ir man personīgi ērtāk.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/16 Manuāls krūts piena sūknis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/16 Manuāls krūts piena sūknis
Māmiņa30
21/08/2022
Latvija
Vienkārši un ērti
Ļoti labs palīgs, kad nepieciešams atslaukt pieniņu. Daru to neregulāri, kad liekas, ka bērns visu nav apēdis, tādējādi lēnām veidojot savu piena banku. Pumpis ir viegli saliekams un tīrāms. Patīk, ka pati varu regulēt procesu, sākumā spiežot maigāk, kamēr krūts pierod, un tad jau intensīvāk. Ļoti ātrā laikā izdodas atpumpēt nepieciešamo piena daudzumu. Papildus bonuss, ka ir ērti pieejama informācija, kā sterilizēt un kopt sūkni, kas man kā pirmā bērna mammai, bija jauna un attiecīgi ļoti noderīga informācija.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/10 Manuālais krūts piena sūknis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/10 Manuālais krūts piena sūknis
Nuuniite
22/06/2021
Latvija
Viss ģeniālais ir vienkāršībā!
Mana pieredze ar Philips Avent manuālo piena pumpi. Saņemot ziņu par iespēju izmantot šo pumpi, ar nepacietību gaidīju, kad saņemšu to. Šobrīd tieši ar vīru atradāmies karantīnā un bija ļoti daudz domu par piena vērtīgumu šajā laikā un iespēju kā pasargāt meitiņu. Atverot kasti tā iekšā bija tik sakārtota, organizēta un nekā lieka- iekšā pumpis, pudelīte ar aksesuāriem, krūštura ieliktņi un instrukcija. Bet viss jau saprotams pēc izskata, vienkārši un gaumīgi. Kā jau saka- viss ģeniālais ir vienkāršs un tas tik ļoti atbilst šim manuālajam piena pumpim. To nosterilizējusi, nespēju sagaidīt, kad varēšu to izmēģināt. Esmu lietojusi citas firmas piena pumpjus, bet ar tiem “nesadraudzējos”, jo vai nu atslaucot bija sāpīgi, vai neveidojās vakums utt. Tad nu biju cerību pilna, lai šoreiz šis atbilst visām manām iecerēm, visam, kā esmu iedomājusies. Tad nu ķēros pie mēģināšanas. Pirmkārt, paņemot rokās- ļoti viegls, ērts, perfekti rokturis pieguļ plaukstai. Pie krūts pieguļ ideāli- man ir lielas krūtis un ar citiem bija jāpietur arī pati krūts, savādāk labi nepiegulēja un neveidojās vakums, līdz ar to turot arī nosprostoju kādu piena kanālu un tas tik veiksmīgi netecēja, bet ar šo varēju pilnībā atbrīvoties. Atvere, ja to tā var nosaukt, kas pieguļ krūtij pārklāta ar patīkamu, gumijotu apvalku, krūts pa to neslīd un sajūta viegla un patīkama saskaroties ar ādu. Otrkārt, ar pirmajiem roktura spiedieniem jau tek piens. Ģeniāli. Nekas nav “jāuzkačā”. Ar šo biju iepriekš saskārusies, ka pirmais padsmit reizes jāpumpē un jāspiež rokturis, kad tikai sāk tecēt piens. Šis ir tik perfekti veidots, ka piens tek jau ar pirmo roktura spiedienu. Sajūta patīkama kā masētu krūti vai barotu bērniņu. Piens tek viegli, strauji, ātri pildas pudelīte. Tas patiesi un vēl vairāk attaisnoja manas iedomas un cerības! Vēl lieliskāks kā spēju iedomāties. Pudelīte, kas nāk komplektā arī ir ļoti ērta. Meitiņa akceptēja pieniņu dzert no tās, piens tek vienmērīgi un visvairāk bija bail par sarīšanos/aizrīšanos, bet piens strauji ārā netek, līdz ar to paēda mierīgi. Neprotestēja un bija ēdot mierīga. Šis man arī bija ļoti svarīgi, jo pati ciešu no migrēnas lēkmēm un, ikreiz, kad tās mani pārņem, dzeru zāles, kuru iedarbības laikā ar krūts pienu meitiņu barot nedrīkstu. Tāpēc gan pats piena pumpis, gan pudelīte manā dzīvē ir ļoti svarīgas sastāvdaļas, lai saglabātu ekskluzīvu zīdīšanu un patiesi novērtēju Philips Avent sniegtās iespējas. Esmu ļoti, ļoti, ļoti apmierināta ar manuālo piena pumpi un tā aksesuāriem. Pumpējot sajūta, ka tas radīts tieši manām krūtīm. Sajūta patīkama, krūtsgali nav samocīti, piena banka veidojas. Milzīgs paldies par iespēju no manis un manas mazās meitiņas. Viņa patiesi šo novērtēs, jo krūts piens ir ļoti vērtīgs un varēšu to izmantot arī gatavojot biezenīšus un sākot piebarot. No sirds iesaku pumpi ikvienai jaunajai māmiņai, kas ekskluzīvi zīda savu mazulīti. Šis noteikti ir “must have” jeb neatņemama sastāvdaļa krūtsbarojošas māmiņas palīgierīču sarakstā. Iesaku arī tām mammām, kas nav drošais vai spēs atslaukt utt, tieši šis Philips Avent pumpis ir tik perfekts, vienkāršs un saprotams, ka pieniņu atslaukt izdosies ikvienai bez sāpēm, bez diskomforta un bez neizdošanās sajūtas, to varu patiesi garantēt, ka izdosies! Tieši tik lielisks tas ir!
Plusi
Viss. Patiešām lielisks.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/10 Manuālais krūts piena sūknis
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF430/10 Manuālais krūts piena sūknis
Balstīts uz: 1) Mangel u. c., “Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?”, <I>Breastfeeding Medicine</I>, 2019. gada 26. aprīlis (109 dalībnieki, Izraēla); 2) Ziemer u. c., “Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation”,
<I>Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing</I>, 1993 (20 dalībnieki (baltā rase), ASV); 3) Ramsay u. c., <I>Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging</I>, 2005 (28 dalībnieki, Austrālija).
Krūts piena sūknis, kas nesatur BPA: attiecas tikai uz pudelīti un citām daļām, kas saskaras ar krūts pienu. Atbilst ES Direktīvai, 10/2011