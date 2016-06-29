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Izbeigta ražošana
Komfortabli un nemanāmi
Unikālie Philips Avent krūštura ieliktņi SCF254/30 ir īpaši izstrādāti, lai nodrošinātu sausumu un ērtības dienas laikā.
30 ieliktņi dienai
Sevišķi plāni ar konturētu formu. Lipīgā josla notur ieliktņus vietā.
Lipīgā josla, lai noturētu krūštura ieliktņus vietā.
Izstrādāts, sadarbojoties ar vecmāti un barošanas ar krūti speciālisti, kas māmiņām palīdz jautājumos par barošanu ar krūti jau 20 gadus.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus
4.9
no 5
18
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
eeemmmaaa
29/06/2016
Lietuva
Puikus sprendimas
Jeigu jus vargina bėgantis pienukas iš krūtų ne maitinimo metu, šie vienkartiniai krūtų įklotai puikus sprendimas. Įklotėliai turi lipnią juostelę, dėka kurios pasilieka savo vietoje ir nereikia pergyventi, kad juos pamesim :) Išgaubta forma ir skysčių nepralaidumas suteikia patikimą apsaugą ir visišką diskretiškumą. Nors jie labai ploni, kas irgi didelis privalumas - sugeria puikiai!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
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Marienė
20/06/2016
Lietuva
Geriausi iš išbandytu
Puikūs sugertukai! Nesipukuojantys, malonus krūtims, didelio sugeriamumo! Rekomenduoju!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai
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Naktiziede
05/05/2016
Lietuva
Patikimas
Nuo pat pirmų dienų naudoju,nepakeičiamas dalykas, visada jaučiuosi saugi ir rami, kad neperbėgs pienas, galiu drąsiai rengtis visus rūbus ir jaustis saugi ;)
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