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Izbeigta ražošana

Philips AventVienreizlietojamie krūštura ieliktņi

SCF254/60

4.9

| (18) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Komfortabli un nemanāmi

Unikālie Philips Avent SCF254/60 krūštura ieliktņi ir īpaši izstrādāti, lai nodrošinātu sausumu un komfortu dienas laikā.

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Savietojamie produkti

Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

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SCF430/10

Manuālais krūts piena sūknis

Manuālais krūts piena sūknis

SCF430/13

Manuāls krūts piena sūknis

Manuāls krūts piena sūknis

SCF430/16

Avent krūštura ieliktņi

Komfortabli un nemanāmi

  • 60 ieliktņi dienai

Neredzami zem apģērba

Neredzami zem apģērba

Sevišķi plāni ar konturētu formu. Lipīgā josla notur ieliktņus vietā.

Lipīgā josla

Lipīgā josla, lai noturētu krūštura ieliktņus vietā.

Izstrādāts kopā ar mazuļu barošanas speciālisti

Izstrādāts, sadarbojoties ar vecmāti un barošanas ar krūti speciālisti, kas māmiņām palīdz jautājumos par barošanu ar krūti jau 20 gadus.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.9

no 5

18

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
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29/06/2016

Lietuva

Lietuva

Puikus sprendimas

Jeigu jus vargina bėgantis pienukas iš krūtų ne maitinimo metu, šie vienkartiniai krūtų įklotai puikus sprendimas. Įklotėliai turi lipnią juostelę, dėka kurios pasilieka savo vietoje ir nereikia pergyventi, kad juos pamesim :) Išgaubta forma ir skysčių nepralaidumas suteikia patikimą apsaugą ir visišką diskretiškumą. Nors jie labai ploni, kas irgi didelis privalumas - sugeria puikiai!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

20/06/2016

Lietuva

Lietuva

Geriausi iš išbandytu

Puikūs sugertukai! Nesipukuojantys, malonus krūtims, didelio sugeriamumo! Rekomenduoju!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

05/05/2016

Lietuva

Lietuva

Patikimas

Nuo pat pirmų dienų naudoju,nepakeičiamas dalykas, visada jaučiuosi saugi ir rami, kad neperbėgs pienas, galiu drąsiai rengtis visus rūbus ir jaustis saugi ;)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF254/60 Vienkartiniai krūtų įklotai

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
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  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2023. gadā veikta visā pasaulē ar 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 