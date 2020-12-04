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  • Alternatīvs produkta fotoattēls
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Izbeigta ražošana

Philips AventTermoieliktnis “2 vienā”

SCF258/02

4.8

| (27) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Palīdz stimulēt un nomierināt

Philips Avent SCF258/02 palīdz stimulēt un nomierināt.

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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē

Savietojamie produkti
Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

Viens, elektrisks, atkārtoti uzlādējams

SCF396/31

Elektriskais krūts piena sūknis

Elektriskais krūts piena sūknis

SCF395/31

Manuālais krūts piena sūknis

Manuālais krūts piena sūknis

SCF430/10

Manuālais krūts piena sūknis

Manuālais krūts piena sūknis

SCF430/13

Manuāls krūts piena sūknis

Manuāls krūts piena sūknis

SCF430/16

Lai stimulētu krūts piena plūsmu pirms barošanas

Palīdz stimulēt un nomierināt

  • Stimulējošs un nomierinošs

  • Sildošais un vēsinošais lietojumā

  • 2 gab.

Vēsinošais lietojums – lai nomierinātu iekaisušas vai palielinātas krūtis

Vēsinošais lietojums – lai nomierinātu iekaisušas vai palielinātas krūtis

Paredzēts iekaisušu vai palielinātu krūšu nomierināšanai. Glabājiet ledusskapī vai saldētavā. Vienmēr lietojiet kopā ar uzlikām.

Izstrādāts kopā ar mazuļu barošanas speciālisti

Izstrādāts, sadarbojoties ar vecmāti un barošanas ar krūti speciālisti, kas māmiņām palīdz jautājumos par barošanu ar krūti jau 20 gadus.

Komplektā mīkstas uzlikas

Komplektā mīkstas uzlikas

Ērtākai sajūtai saskarē ar ādu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

27

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Több mint melltartóbetét

Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.

Plusi

minden

Mīnusi

nincs

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Izmantošanas datums 2019-12-04

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Izmantošanas datums 2019-12-04

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos fejéshez

Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.

Plusi

Tökéletes kiegészítés fejéshez

Mīnusi

Akciósan vettük, így nagyon megérte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Izmantošanas datums 2019-10-22

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Izmantošanas datums 2019-10-22

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiválóan segített a bajban

Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Izmantošanas datums 2019-01-21

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét

Izmantošanas datums 2019-01-21

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.