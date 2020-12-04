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Izbeigta ražošana
Palīdz stimulēt un nomierināt
Philips Avent SCF258/02 palīdz stimulēt un nomierināt.
māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē
Stimulējošs un nomierinošs
Sildošais un vēsinošais lietojumā
2 gab.
Paredzēts iekaisušu vai palielinātu krūšu nomierināšanai. Glabājiet ledusskapī vai saldētavā. Vienmēr lietojiet kopā ar uzlikām.
Izstrādāts, sadarbojoties ar vecmāti un barošanas ar krūti speciālisti, kas māmiņām palīdz jautājumos par barošanu ar krūti jau 20 gadus.
Ērtākai sajūtai saskarē ar ādu
4.8
no 5
27
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
04/12/2020
Magyarország
Több mint melltartóbetét
Nagyon szerettem használni, főként a lehűtve, de nem csak melltartóbetétként használtam, hanem a császáros hegemre is. Nagyon jó, hogy rá lehet tenni a borítást, nem érintkezik közvetlen a bőrrel és jó puha anyagból készült.
Plusi
minden
Mīnusi
nincs
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Izmantošanas datums 2019-12-04
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Izmantošanas datums 2019-12-04
Tigris19
22/02/2020
Magyarország
Nagyon hasznos fejéshez
Főleg fejésnél volt számomra rendkívül hasznos! Meggyorsította a tejleadó reflexet, ezért lerövidítette az amúgy hosszúra nyúlt fejéseket. Tartós anyag és egyszerű használat, egyszerű termék, de jól jön! A hűtött verziót szerencsére nem kellett használnom.
Plusi
Tökéletes kiegészítés fejéshez
Mīnusi
Akciósan vettük, így nagyon megérte
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Izmantošanas datums 2019-10-22
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Izmantošanas datums 2019-10-22
Krisi2019
22/02/2020
Magyarország
A termék kiválóan segített a bajban
Mint szoptatós anyuka,sajnos összetalálkoztam a mellgyulladással. Szerencsére időben észrevettem és már a gyermek születésekor beszereztem ezt a csodát! Amint éreztem a gyulladást már használatba is vetettem a betéteket! Pár óra használat után és a pici babám helyes szopizásával már el is múltak a fájdalmaim. Valóban ajánlanám minden szoptatós anyukának,hogy legyen az otthonában,hiszem bármikor lehet valamilyen probléma!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Izmantošanas datums 2019-01-21
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF258/02 Avent Termo-melltartóbetét
Izmantošanas datums 2019-01-21