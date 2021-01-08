ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Philips Avent Manuālais piena pumpis

Izbeigta ražošana

Atbalsts

Philips AventManuālais piena pumpis

SCF310/13

Philips Avent Manuālais piena pumpis

Izbeigta ražošana

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Eco passport - English (US)

  • PDF fails, 166 kB
  • 8 January 2021

Lietotāja rokasgrāmata - English (US)

  • PDF fails, 1.1 MB
  • 8 January 2021

Bieži uzdotie jautājumi

Daļas un piederumi