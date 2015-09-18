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Izbeigta ražošana
Ietverta 125 ml pudelīte
Saudzīgā Philips AVENT krūts pumpja vakuuma funkcija atveido mazuļa dabisko sūkšanas darbību, lai iegūtu vairāk piena, nekā izmantojot slimnīcas dubulto elektrisko krūts pumpi*
Unikālais aktīvās masāžas spilventiņš ir paredzēts, lai palīdzētu stimulēt dabisku piena plūsmu
Padariet dzīvi vieglāku, noslaucot pienu tieši kādā no mūsu plašā Philips Avent pudelīšu un krūts piena uzglabāšanas trauciņu klāsta produktiem ledusskapim vai saldētavai
4.6
no 5
24
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
MamaKrzysia
18/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
Godny polecenia
Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF310/12 Laktator ręczny
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joaska89
02/04/2013
Polska
JEST SUPER!!!
Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF310/20 Laktator ręczny
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miatalena
04/03/2013
Polska
Rewelacja!
Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF310/20 Laktator ręczny
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Klīniski pierādīts, ka šis krūts pumpis 20 minūšu laikā atsūc lielāku piena daudzumu nekā slimnīcas klases krūts pumpis, veicot paralēlu piena atsūkšanu māmiņām ar priekšlaicīgām dzemdībām.