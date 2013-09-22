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Izstrādāts komfortam
Uztraukumā vai steigā atbrīvot pienu ir daudz grūtāk, un tas var ietekmēt arī piena apjomu. Mūsu Philips Avent piena pumpis SCF312/01 ir izstrādāts, lai noslaukšanas laikā palielinātu komfortu.
Ietverta 125 ml pudelīte
Tikai Philips Avent elektriskajiem krūts pumpjiem ir unikāla atmiņas funkcija, kas iegaumē un piemērojas jūsu personīgajam atsūknēšanas ritmam maksimālam komfortam
Saudzīgā Philips Avent krūts piena pumpja vakuuma funkcija atveido mazuļa dabisko zīšanas darbību, lai iegūtu vairāk piena
Unikālais aktīvās masāžas spilventiņš ir paredzēts, lai palīdzētu stimulēt dabisku piena plūsmu
4.7
no 5
7
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
ARTiV6
22/09/2013
Polska
Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%
Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny
bzyku
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny
Justyna77
20/05/2012
Polska
Po prostu super!!!
Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny