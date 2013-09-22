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Izbeigta ražošana

Philips AventAtsevišķs elektroniskais krūts piena pumpis

SCF312/01

4.7

| (7) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Izstrādāts komfortam

Uztraukumā vai steigā atbrīvot pienu ir daudz grūtāk, un tas var ietekmēt arī piena apjomu. Mūsu Philips Avent piena pumpis SCF312/01 ir izstrādāts, lai noslaukšanas laikā palielinātu komfortu.

Skatīt visas priekšrocības

Optimāla komforta krūts piena pumpis ar masāžas spilventiņiem

Izstrādāts komfortam

  • Ietverta 125 ml pudelīte

Iegaumē jūsu personisko ritmu

Iegaumē jūsu personisko ritmu

Tikai Philips Avent elektriskajiem krūts pumpjiem ir unikāla atmiņas funkcija, kas iegaumē un piemērojas jūsu personīgajam atsūknēšanas ritmam maksimālam komfortam

Maigs, taču efektīvs rezultāts

Maigs, taču efektīvs rezultāts

Saudzīgā Philips Avent krūts piena pumpja vakuuma funkcija atveido mazuļa dabisko zīšanas darbību, lai iegūtu vairāk piena

Patentēts mīkstais 5 daivu masāžas spilventiņš

Patentēts mīkstais 5 daivu masāžas spilventiņš

Unikālais aktīvās masāžas spilventiņš ir paredzēts, lai palīdzētu stimulēt dabisku piena plūsmu

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

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Daļas un piederumi

Atsauksmes

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4.7

no 5

7

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
2
1

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt spełnia swoją rolę w 100%

Laktator Philips sprawdził się w moim przypadku doskonale, mimo że miałam bardzo mało pokarmu potrafił odciągnąć odpowiednią ilość mleka. Ten sprzęt to nieoceniona pomoc. Polecam PS. Przy pierwszym dziecku miałam podobny problem z pokarmem i stosowałam laktator innej renomowanej firmy, ale byłam nim zawiedziona. Pozdrawiam, Anna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny

20/05/2012

Polska

Polska

Po prostu super!!!

Laktator rewelacja. Używam go już prawie 7 miesięcy i to codziennie a nawet kilka razy dziennie, ponieważ z córcią byłyśmy rozdzielone po porodzie przez tydzień aby pobudzić laktację używałam właśnie laktatora. Mała dostawała butelkę po powrocie do domu i po kilku ciężkich dniach i próbach karmienia piersią mała nie umiała ssać i traciła na wadze więc sytuacja wymagała albo odciągania pokarmu i podawania butelką albo przejście na mleko modyfikowane nie chciałam podawać mleka modyfikowanego i postanowiłam odciągać pokarm i już 7 miesięcy odciągam i podaje dziecku to co najlepsze, pokarmu mam na tyle, że oprócz tego, że mała je kilka razy dziennie to jeszcze mrożę na czas powrotu do pracy. Chciałabym odciągać jak najdłużej i wiem, że dzięki temu laktatorowi będzie to możliwe. Jedyny minus to zasilacz, który po 4 miesiącach się zepsuł i trzeba było kupić nowy i ten już zaczyna szwankować.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF312/01 Laktator elektroniczny

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