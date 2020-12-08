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  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu
  • Komforta sajūta ar katru apskāvienu

Izbeigta ražošana

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/11

5
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Komforta sajūta ar katru apskāvienu
Philips Avent ultra soft snuggle mīļdzīvnieks ir plīša rotaļlieta ar ultra soft knupīti. Snuggle mīļdzīvnieka svars ir neliels, lai to varētu turēt mazuļu tuvumā, un mazuļi justos pasargāti. To ir viegli atrast un atvienot no knupīša ērtai tīrīšanai.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Iekļauts ultra soft knupītis

Komforta sajūta ar katru apskāvienu

  • Plīša rotaļlieta ar ultra soft knupīti

  • 0 m+

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • 1 snuggle mīļdzīvn. un 1 knup. 0–6 mēn.

Palīdz jums un jūsu mazulim atrast knupīti

Palīdz jums un jūsu mazulim atrast knupīti

Vairs nav jādodas knupīša meklējumos! Plīša dzīvnieks palīdz ātri atrast knupīti.

Mazuļiem patiks īpašā miera sajūta, ko sniedz katrs apskāviens

Mazuļiem patiks īpašā miera sajūta, ko sniedz katrs apskāviens

Mazuļiem patiks īpašā miera sajūta, ko viņi iegūs, samīļojot savas mīkstās rotaļlietas. No mīksta materiāla izgatavotās, vieglās ķepiņas palīdzēs noturēt knupīšus vietā.

Plīša dzīvnieks ir saderīgs ar visiem Philips Avent knupīšiem.

Plīša dzīvnieks ir saderīgs ar visiem Philips Avent knupīšiem.

Plīša dzīvnieks ir saderīgs ar visiem Philips Avent knupīšiem. Tāpēc jūs varat eksperimentēt ar kombinācijām, lai atrastu mazulim piemērotāko.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Megnyugtatja a kisbabám

Megnyugtatja a kisbabám. Könnyű tisztán tartani. A cumit egyből elfogadta. A cumi és a zsiráf mindig együtt vannak így nem haggyuk el a cumit sosem.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/11 ultra soft snuggle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/11 ultra soft snuggle

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Plusi

Super buna

Mīnusi

Nici unul

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/13 ultra soft snuggle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/13 ultra soft snuggle

24/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/13 ultra soft snuggle

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF348/13 ultra soft snuggle

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Saskaņā ar patērētāju aptauju ASV, kur 2016. gadā tika aptaujātas 112 māmiņas, 96 % atzina, ka vairogs rada mazāk nospiedumu uz ādas un mazāk ādas kairinājuma

  2. 2016.–2017. gadā ASV veiktās patērētāju aptaujas liecina, ka vidēji 98 % mazuļu pieņem teksturēto knupi, kas tiek lietots mūsu ultra soft un ultra air knupīšiem

  3. Knupju zīmols Nr. 1 pasaulē

  4. Ievērojot higiēnu, nomainiet knupīti pret jaunu pēc 4 nedēļu lietošanas

  5. Mūsu klāsts piemērots māmiņām un mazuļiem visos attīstības posmos