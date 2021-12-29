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  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
  • Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

Izbeigta ražošana

Philips Avent Ultra airKnupītis

SCF349/12

4.9
| (144) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu
Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot
Mierināšana ar gaisa radīto komfortu. Philips Avent ultra air knupītim ir palielinātas atveres, kas saglabā mazuļa ādu sausu. Tam ir īpaši stingrs knupītis augošiem zobiem un smaganām. Pieejams dažādās krāsās un ar dažādiem dizainiem.
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māmiņu ieteiktākais zīmols pasaulē1

Radīts, lai mierinātu mazuļus dienās, kad šķiļas zobi

Ļauj jūsu mazuļa ādai elpot

  • Īpaši stingra zīžamā daļa

  • Ortodontisks un BPA nesaturošs

  • Komplektā 2 gab.

  • 18 m+

Ļaujiet mazuļa ādai elpot

Ļaujiet mazuļa ādai elpot

Īpaši lielas gaisa atveres nodrošina ventilāciju mazuļa ādai, nomierinot un uzturot to sausāku.

Īpaši stingra zīžamā daļa

Īpaši stingra zīžamā daļa

Īpaši stingra zīžamā daļa atbilst aukslēju, zobu un smaganu dabiskajai formai.

Zīžamā daļa izgatavota no 100% pārtikas kvalitātes silikona

Zīžamā daļa izgatavota no 100% pārtikas kvalitātes silikona

Mēs rūpīgi izvēlamies silikona materiālu mūsu ultra soft un ultra air zīžamajām daļām, jo tas ir drošs un inerts materiāls, ko plaši izmanto medicīniskiem pielietojumiem; tas nesatur bīstamas ķīmiskas vielas, endokrīnās aktīvās vielas (piemēram, BPA) un alergēnus.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

144

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

2

29/12/2021

Polska

Polska

Ten smoczek jest fantastyczny!

Smoczek od pierwszych chwil użytkowania bardzo przypadł do gustu mojemu synkowi. Z pewnością poleciłabym go każdej mamie. Ma piękną kolorystykę, a synek chętnie trzyma go w buzi.

Plusi

wygodny w użytkowaniu, piękny design

Mīnusi

brak

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/11 Smoczek

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/11 Smoczek

22/12/2021

Polska

Polska

Nasz ulubiony smoczek

Smoczek zdecydowanie został numerem 1 u mojej córeczki, gdy ma do wyboru różne sięga po Avent, dla mnie największym plusem jest to, że smoczek nie pozostawia po drzemce dziecka śladu, odcisku na buźce. Podczas snu przestałam słyszeć mlaskanie i zasysanie powietrza przez dziecko, smoczek dzięki dziurką ma świetna wentylacje. Jest zdecydowanie trwały i spore uzębienie 16 miesięcznego dziecko nie naruszyły go. Wizualnie bardzo ładne dziecięce wzory. Polecamy wszystkim dzieciom

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek

22/12/2021

Polska

Polska

Smoczek idealny dla każdej pociechy.

Smoczki doskonale wykonane z bardzo dobrej jakości materiału, dodatkowo dbają o prawidłowy rozwój zgryzu. Moja córka toleruje tylko jeden typ smoczka, a te od razu pokochała. Piękny wzór dodatkowo przyciąga i zachęca. Pudełko od smoczków jest nie tylko wygodnym etui, ale także sterylizatorem, wystarczy dolać wody i włożyć do mikrofalówki. Polecam każdemu, nawet wymagającym maluchom.

Plusi

Ergonomiczny kształt - Piękny design -Dobry dla zgryzu. - Otwory do wentylacji. -Dobry na ząbkowanie

Mīnusi

Brak

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Ultra air SCF349/12 Smoczek

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Atrunas

  1. Balstoties uz tiešsaistes apmierinātības aptauju, kas 2024. gadā tika veikta visā pasaulē ar 8139 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotājiem. 

  1. Higiēnisku apsvērumu dēļ nomainiet knupīti pēc 4 nedēļu lietošanas.