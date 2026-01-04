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Izbeigta ražošana

Philips Avent VIAAvent uzglabāšanas trauciņi

SCF616/05

Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai

Philips Avent ir universāla, vietu taupoša uzglabāšanas sistēma, kas ir izstrādāta, lai augtu kopā ar jūsu mazuli. Izmantojiet vienu un to pašu krūzīti, lai uzglabātu pārtiku un krūts pienu un barotu ar to mazuli. Piemērota visiem Philips Avent krūts piena sūkņiem un knupīšiem.

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Philips Avent uzglabāšanas sistēma vieglai glabāšanai

  • 240 ml

Hermētisks, uzskrūvējams vāciņš

Hermētisks, uzskrūvējams vāciņš

Drošai uzglabāšanai un transportēšanai

Uzglabājiet mazuļa pārtiku

Uzglabājiet krūts pienu vai zīdaiņu pārtiku Philips Avent krūts piena uzglabāšanas trauciņos. Pārtiku varat uzglabāt ledusskapī vai saldētavā.

Ņemiet mazuļa pārtiku sev līdzi

Lieliski piemēroti, esot ceļā. Varat vienkārši paņemt līdzi mazuļa pārtiku, ja dodaties ārpus mājām

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā