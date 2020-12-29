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Lieliska sajūta, lielisks miegs
Niķošanās, ir visizplatītākais uzvedības veids, kad mazuļi raud. Philips AVENT Classic barošanas pudelīte SCF683/27 ievērojami samazina kolikas*** un niķošanos. Niķošanās tiek īpaši samazināta naktī.**
2 Classic
260 ml
Lēnas plūsmas knupītis
Knupīša unikālais vārsts pielāgojas atbilstoši mazuļa ēšanas ritmam. Piens plūdīs tikai mazuļa izvēlētajā ātrumā, novēršot pārēšanos un atvemšanas risku, atraugas un gāzes.
Miegs un uzturs ir ļoti svarīgi faktori, kas nodrošina mazuļa veselību un apmierinātību. Tika veikts nejaušs klīniskais pētījums, lai uzzinātu, vai zīdaiņu barošanas pudelīte ietekmē "zīdaiņu uzvedību". Tika novērots, ka Philips Avent Classic mazuļu pudelīte ievērojami samazina niķošanās laiku par 28 minūtēm dienā salīdzinājumā ar konkurentu pudelīti (46 min pret 74 min, p=0,05). Šī pudelītes iedarbība īpaši bija novērojama naktī.**
Unikālajās formas dēļ barošanas pudelīti ir viegli satvert un īpaši ērti turēt jebkurā virzienā pat ar mazuļa nelielajām rociņām.
4.7
no 5
101
Atsauksmes
92%
ieteica šo produktu
ANIA122
29/12/2020
Polska
Bardzo wygodna butelka.
Butelka wykonana z dobrej jakości materiału. Miarka na butelce jest wyraźna i po dłuższym stosowaniu nie ściera się. Butelka nie sprawia kłopotów przy myciu. Nie ma kolek. Nic się z niej nie leje. Dziecko uwielbia butelkę i nie chcę innej.
Plusi
Wygodna, ładna, szybka w myciu.
Mīnusi
Nie ma
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Izmantošanas datums 2018-12-29
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Izmantošanas datums 2018-12-29
Marlenka25
29/12/2020
Polska
Doskonała butelka
Używam już jej od dwóch miesięcy, jest bardzo dobrym produktem. Smoczek idealnie podpasował dziecku, jego kształt idealnie odwzorowuje pierś, dzięki czemu nie sprawia kłopotu kp i dokarmianie butelką. Od momentu zastosowania butelek avent zmniejszyły się boleści brzuszka Maluszka.
Plusi
Kształt butelki idealnie dopasowuje się do ręki, smoczek podobny do kształtu piersi, idealny przeplyw w smoczku, odpowiednia cena do jakości
Mīnusi
Brak wad
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Izmantošanas datums 2019-11-29
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF821/11 Butelka antykolkowa dla niemowląt
Izmantošanas datums 2019-11-29
ZadowolonaA
12/02/2018
Polska
Jest super!
Żadna, ale to żadna butelka antykolkowa nie jest tak łatwa w obsłudze jak Avent. Zdecydowanie mój ulubieniec - łatwość składania, użytkowania, mycia i pasuje do każdego podgrzewacza. Baja! A co najważniejsze, córa nie łyka powietrza i nie ulewa.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF563 Butelka dla niemowląt Classic +
Saskaņā ar ES direktīvu (2011/8/ES)
Klīniskā pētījuma rezultāti apliecināja, ka 2 nedēļas veci bērni, kas baroti ar Avent pudelīti, īpaši naktī nebija tik nemierīgi kā bērni, kas baroti ar cita vadoša ražotāja pudelīti.