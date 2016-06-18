ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
  • Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzīte mazuļiem

SCF784/00

4.7
| (52) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes
Atvieglojiet savam mazulim pāreju no mazuļu krūzītes uz īstu krūzīti, neradot netīrību. Tehnoloģija, ko aktivizē pieskāriens ar lūpām, ļauj šķidrumam plūst no krūzītes tikai, kad bērna lūpas ir piespiestas pie krūzītes malas.
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

Ideāla pārejas krūzīte augošiem mazuļiem

Palīdz pāriet uz dzeršanu no krūzītes

  • 340 ml

  • 340 ml

  • 12 m+

Var dzert no jebkuras vietas 360° pa apmali, līdzīgi kā no pieaugušo krūzes

Var dzert no jebkuras vietas 360° pa apmali, līdzīgi kā no pieaugušo krūzes

No šīs krūzītes bez snīpja var dzert 360° visapkārt apmalei, līdzīgi kā no pieaugušo krūzītes.

Veicina veselīgu mutes attīstību*

Veicina veselīgu mutes attīstību*

Šīs krūzītes bez snīpja konstrukcija ļauj augt veselīgiem zobiem.

Tehnoloģija, ko aktivizē pieskāriens ar lūpām

Tehnoloģija, ko aktivizē pieskāriens ar lūpām

Šajā krūzītē bez snīpja ir iebūvēts unikāls vārsts, ko aktivizē lūpu pieskāriens, tāpēc šķidrums no krūzītes plūst tikai, kad bērna lūpa ir piespiesta pie apmales. Starp malkiem vārsts automātiski aizveras, tāpēc jums nav jāraizējas, ka šķidrums izlīs vai radīsies netīrība.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.7

no 5

52

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

2

18/06/2016

Lietuva

Lietuva

Puikaus dizaino puodelis

Puikus daiktas, patariu turėti kiekvienai mamytei auginančius mažylius. Vaikas net ir išmokęs gerti iš puodelio mielai jį naudoja toliau. Šį ryškių spalvų puodelį iškart pamils kiekvienas vaikas, nes: 1. Puodelį patogu ir lengva naudoti, esančios rankenėlės leidžia tvirtai laikyti vaiko rankytėse. 2. Puodelio detales lengva surinkti, išplauti. 3. Galima be baimės nešioti, purtyti ir likti ramūs kad puodelyje esantis turinys neatsidurs ant grindų. Puodelyje esantis vožtuvas puikiam tam tarnauja. 4. Puodelis pagamintas iš plastiko, kuriame nėra BPA. O tai reiškia kad nekenkia mūsų sveikatai. 5. Apsauginis dangtelis padeda puodeliui būti sterialiam. 6. Prilietus lūpomis atsidaro specialus vožtuvas ir skystis puikiai teka iš puodelio į burnytę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams

16/06/2016

Lietuva

Lietuva

Tai mylimiausias mano vaiko puodelis

Šių puodelių turiu net tris, visi kiti turimi puodeliai visai nenaudojami, vaikas prie šio puodelio labai greitai priprato ir tik jį naudoja. Tai labai patogus puodelis, lengva jo priežiūra, plovimas, nevarva gėrimas. Netgi šį puodelį vaikas nešasi į lovą vietoj žaisliuko

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams

22/04/2016

Polska

Polska

Polecam

Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 

  1. 77 % no aptaujātajiem bērnu zobārstiem atzina, ka šī krūzīte veicina veselīgu mutes attīstību (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV, 2016. gada aprīlis)

  2. 72 % no aptaujātajiem bērnu zobārstiem ieteiktu tehnoloģiju, ko aktivizē pieskāriens ar lūpām (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV, 2016. gada aprīlis)