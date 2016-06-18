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Izbeigta ražošana
340 ml
340 ml
12 m+
No šīs krūzītes bez snīpja var dzert 360° visapkārt apmalei, līdzīgi kā no pieaugušo krūzītes.
Šīs krūzītes bez snīpja konstrukcija ļauj augt veselīgiem zobiem.
Šajā krūzītē bez snīpja ir iebūvēts unikāls vārsts, ko aktivizē lūpu pieskāriens, tāpēc šķidrums no krūzītes plūst tikai, kad bērna lūpa ir piespiesta pie apmales. Starp malkiem vārsts automātiski aizveras, tāpēc jums nav jāraizējas, ka šķidrums izlīs vai radīsies netīrība.
4.7
no 5
52
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Drakašė
18/06/2016
Lietuva
Puikaus dizaino puodelis
Puikus daiktas, patariu turėti kiekvienai mamytei auginančius mažylius. Vaikas net ir išmokęs gerti iš puodelio mielai jį naudoja toliau. Šį ryškių spalvų puodelį iškart pamils kiekvienas vaikas, nes: 1. Puodelį patogu ir lengva naudoti, esančios rankenėlės leidžia tvirtai laikyti vaiko rankytėse. 2. Puodelio detales lengva surinkti, išplauti. 3. Galima be baimės nešioti, purtyti ir likti ramūs kad puodelyje esantis turinys neatsidurs ant grindų. Puodelyje esantis vožtuvas puikiam tam tarnauja. 4. Puodelis pagamintas iš plastiko, kuriame nėra BPA. O tai reiškia kad nekenkia mūsų sveikatai. 5. Apsauginis dangtelis padeda puodeliui būti sterialiam. 6. Prilietus lūpomis atsidaro specialus vožtuvas ir skystis puikiai teka iš puodelio į burnytę.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Karolina9
16/06/2016
Lietuva
Tai mylimiausias mano vaiko puodelis
Šių puodelių turiu net tris, visi kiti turimi puodeliai visai nenaudojami, vaikas prie šio puodelio labai greitai priprato ir tik jį naudoja. Tai labai patogus puodelis, lengva jo priežiūra, plovimas, nevarva gėrimas. Netgi šį puodelį vaikas nešasi į lovą vietoj žaisliuko
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Puodelis vyresniems vaikams
Malcia87
22/04/2016
Polska
Polecam
Butelka zaskakuje nowoczesnością. Wreszcie coś nowego, nietuzinkowego a zarazem tak potrzebnego. Fakt, dziecko musi nauczyć się z tego pić, ale to tylko kwestia czasu. Butelka lekka i kolorowa. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF784/00 Kubek do nauki samodzielnego picia
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.
77 % no aptaujātajiem bērnu zobārstiem atzina, ka šī krūzīte veicina veselīgu mutes attīstību (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV, 2016. gada aprīlis)
72 % no aptaujātajiem bērnu zobārstiem ieteiktu tehnoloģiju, ko aktivizē pieskāriens ar lūpām (neatkarīgs tiešsaistes pētījums, ASV, 2016. gada aprīlis)