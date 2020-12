Mūsu krūzītes visiem jūsu bērna attīstības posmiem

Mēs atbalstām bērnus, kad viņi apgūst patstāvīgas dzeršanas iemaņas, palīdzot viņiem viegli pāriet no krūts vai pudelītes uz pieaugušo krūzīti. Mācoties no veselības aprūpes speciālistiem, mēs piedāvājam dažādus risinājumus ar knupīšiem, mīkstiem un cietiem snīpjiem un 360° dzeršanas apmali atkarībā no bērna attīstības posma un tādējādi stimulējam bērna jauniegūtās motoriskās un dzeršanas prasmes.