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Rezerves salmiņu komplekts
Komplektā 2 gab.
Lietojiet tāpat kā komplektā 300 ml Bendy krūzītēm ar salmiņu. Izmantojiet sadzīves šķēres, lai saīsinātu salmiņu par 3 cm 200 ml krūzītēm ar salmiņu. Lai būtu viegli nomērīt, skatiet iepakojuma sānu.
Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, tādējādi salmiņš viegli sasniedz šķidrumu un ir iespējams padzerties dabīgā dzeršanai piemērotā pozā.
5.0
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
CookieDo
05/07/2019
Lietuva
Puikūs!
Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Šiaudelių puodeliai
Natalie7777
09/10/2020
Україна
без запаха
очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Чашки з трубочкою
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Чашки з трубочкою
Miki84
21/10/2020
România
Excelent produs
Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji.