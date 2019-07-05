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  • Nepieciešamības gadījumā salmiņš ir viegli nomaināms
  • Nepieciešamības gadījumā salmiņš ir viegli nomaināms

Izbeigta ražošana

Philips AventKrūzītes ar salmiņu

SCF797/00

5
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Nepieciešamības gadījumā salmiņš ir viegli nomaināms
Philips Avent Bendy rezerves salmiņu komplektā ietilpst 2 salmiņi. Šis komplekts ir neaizstājams, ja ir jānomaina pazudusi daļa vai vēlaties atsvaidzināt krūzīti, nodrošinot tās tīrību un higiēniskumu!
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zīmols, ko iesaka māmiņas visā pasaulē1

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Gādājiet, lai krūzīte ar salmiņu vienmēr būtu nevainojamā kārtībā!

Nepieciešamības gadījumā salmiņš ir viegli nomaināms

  • Rezerves salmiņu komplekts

  • Komplektā 2 gab.

Viegli nomainiet salmiņu, lai uzturētu higiēnisku tīrību

Piemēroti visām Bendy krūzītēm ar salmiņu

Piemēroti visām Bendy krūzītēm ar salmiņu

Lietojiet tāpat kā komplektā 300 ml Bendy krūzītēm ar salmiņu. Izmantojiet sadzīves šķēres, lai saīsinātu salmiņu par 3 cm 200 ml krūzītēm ar salmiņu. Lai būtu viegli nomērīt, skatiet iepakojuma sānu.

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, lai atvieglotu dzeršanu līdz pat pēdējam malkam

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, lai atvieglotu dzeršanu līdz pat pēdējam malkam

Salmiņa apakšdaļa ir izliekta, tādējādi salmiņš viegli sasniedz šķidrumu un ir iespējams padzerties dabīgā dzeršanai piemērotā pozā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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5.0

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

05/07/2019

Lietuva

Lietuva

Puikūs!

Kaip gerai, kad yra toks pakaitinis rinkinys! Puikiai tinka ir didesnį, ir mažesnį puodelį naudojantiems, nes šiaudelį galima trumpinti.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Šiaudelių puodeliai

09/10/2020

Україна

Україна

без запаха

очень удобно что есть сменные трубочки, а то малышь их быстро сгрызает)

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Чашки з трубочкою

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Чашки з трубочкою

21/10/2020

România

România

Excelent produs

Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

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Atrunas

  1. Pamatojoties uz 2023. gadā visā pasaulē veikto apmierinātības apsekojumu tiešsaistē, kurā piedalījās 10 109 mātes un bērna aprūpes zīmolu un produktu lietotāji. 