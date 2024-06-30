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  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
  • Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

Philips AventPretkoliku zīdaiņu pudelīte

SCY100/01

4.9
| (81) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

Pieejams

4 unces
4 unces
260 ml
260 ml
Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*
Mūsu Anti-colic pudelīšu pretkoliku sistēma un reljefais knupītis ir veidoti tā, lai samazinātu pārtraukumus barošanā un diskomforta sajūtu. Iebūvētais pretkoliku vārsts ielaiž gaisu pudelītē un neļauj tam nokļūt mazuļa vēderā.
Skatīt visas priekšrocības

Radīts barošanai bez pārtraukumiem

Klīniski pierādīts, ka samazina kolikas un diskomfortu*

  • 1 pudelīte

  • 4 unces/125ml

  • Flow 1 knupis

  • 0 m+

Unikāls pretkoliku vārsts — paredzēts, lai samazinātu gaisa norīšanu

Unikāls pretkoliku vārsts — paredzēts, lai samazinātu gaisa norīšanu

Mūsu klīniski pārbaudītais* pretkoliku vārsts ir paredzēts, lai samazinātu kolikas un gāzes. Klīniskie pētījumi liecina, ka Philips Avent pudelīte samazina kolikas un satraukumu. Satraukums naktī bija ievērojami samazināts, jo mazuļi, kas tika baroti ar Philips Avent pretkoliku pudelīti, bija par 60% mazāk satraukti nekā bērni, kas baroti ar vadošā konkurenta ventilācijas pudelīti.

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Rievotā virsma novērš knupīša sakļaušanos, nodrošinot nepārtrauktu barošanu

Knupja forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.

Knupja forma nodrošina ciešu satveršanu

Knupja forma nodrošina ciešu satveršanu

Knupis ir veidots, lai nesaplaktu, ciešam satvērienam un barošanai bez pārtraukumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

81

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3
2

30/06/2024

Україна

Україна

Малюк з задоволенням бере пляшечку

Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.

Plusi

Зручна

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Гарна якість

Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

29/05/2024

Україна

Україна

Зменшення кольок

З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic

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Atrunas

  1. 2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un naktīs viņi ievērojami mazāk raudāja, salīdzinot ar mazuļiem, kuru barošanai tikai izmantota cita vadošā ražotāja pudelīte.

  2. Ir pierādīts, ka knupīša dizains novērš knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.

  3. Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.