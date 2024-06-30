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1 pudelīte
4 unces/125ml
Flow 1 knupis
0 m+
Mūsu klīniski pārbaudītais* pretkoliku vārsts ir paredzēts, lai samazinātu kolikas un gāzes. Klīniskie pētījumi liecina, ka Philips Avent pudelīte samazina kolikas un satraukumu. Satraukums naktī bija ievērojami samazināts, jo mazuļi, kas tika baroti ar Philips Avent pretkoliku pudelīti, bija par 60% mazāk satraukti nekā bērni, kas baroti ar vadošā konkurenta ventilācijas pudelīti.
Knupja forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
Knupis ir veidots, lai nesaplaktu, ciešam satvērienam un barošanai bez pārtraukumiem.
4.9
no 5
81
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Maluk24
30/06/2024
Україна
Малюк з задоволенням бере пляшечку
Наша незамінна пляшечка, я можу лишити дитину на рідних, маленький з задоволенням бере пляшечку і не лишається голодним коли я відсутня, і ми легко поєднуємо грудне вигодовування та пиття з пляшечки.
Plusi
Зручна
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Mashulya
29/05/2024
Україна
Гарна якість
Пляшечка дуже зручна для першого годування дитини. Має необхідний об'єм і мірну шкалу. У соски одна дірочка, що вказує на повільний потік. Ми годувалися сумішшю, проблем з годуванням не було.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
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Віола
29/05/2024
Україна
Зменшення кольок
З самого народження з'явилася проблема кольок, і саме на цій пляшці я зробила свій вибір. Дійсно, система антікольок працює, і повітря не потрапляє у животик. Мала стала спокійнішою. Якісна соска, не злипається, підтримує безперервне годування. Пляшечка не протікає, та легко мити і збирати.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY100/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un naktīs viņi ievērojami mazāk raudāja, salīdzinot ar mazuļiem, kuru barošanai tikai izmantota cita vadošā ražotāja pudelīte.
Ir pierādīts, ka knupīša dizains novērš knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.