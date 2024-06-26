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1 pudelīte
260 ml
Flow 2 knupis
1 m+
Mūsu klīniski pārbaudītais* pretkoliku vārsts ir paredzēts, lai samazinātu kolikas un gāzes. Klīniskie pētījumi liecina, ka Philips Avent pudelīte samazina kolikas un satraukumu. Satraukums naktī bija ievērojami samazināts, jo mazuļi, kas tika baroti ar Philips Avent pretkoliku pudelīti, bija par 60% mazāk satraukti nekā bērni, kas baroti ar vadošā konkurenta ventilācijas pudelīti.
Knupja forma ļauj to cieši satvert un rievotā virsma palīdz novērst sakļaušanos, lai barošana būtu nepārtraukta un ērta.
Knupis ir veidots, lai nesaplaktu, ciešam satvērienam un barošanai bez pārtraukumiem.
4.8
no 5
33
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Барвінок
26/06/2024
Україна
Антіколікова система
Це наша друга пляшка Авент, і донька вже самостійно тримає пляшечку під час їжі. Практично немає кольок, бо повітря потраплає в бутилочку через клапан в сосці. Велике горлишко, зручно мити. Дякую за якість.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
25/06/2024
Україна
Якість, гарний пластик
Донька підросла і ми купили їй пляшечку цієї серії і дуже задоволені. Доця гарно також гарно її прийняла. Раніше користувалися серією Нечурал і передарили ще племінниці. Якість просто 10 з 10. Всі продукти мають відмінний вигляд, навіть після довгого використання. Рекомендую всім
Plusi
Якість, прочність
Mīnusi
Не виявив
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
Надежда888
29/05/2024
Україна
Чудова для годування сумішшю
Пляшечка дуже допомогла в процесі годування дитини. Було складно, молока було дуже мало ще з роддому. Чудово підійшла для годування сумішшю. Ми залишилися задоволені якістю пляшечки і соски. Соска має вільний потік рідини дитина наїдається дуже швидко.
Plusi
Якісні матеріали
Mīnusi
немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SCY103/01 Дитяча пляшечка Anti-colic
2 nedēļu vecumā ar Philips Avent pudelīti barotiem mazuļiem bija mazāk koliku, un naktīs viņi ievērojami mazāk raudāja, salīdzinot ar mazuļiem, kuru barošanai tikai izmantota cita vadošā ražotāja pudelīte.
Ir pierādīts, ka knupīša dizains novērš knupīša sakļaušanos un ar to saistīto gaisa norīšanu un barošanas pārtraukumus.
Kas ir kolikas, un kā tās ietekmē mazuļus? Viens no koliku cēloņiem ir barošanas laikā norītais gaiss, kas rada diskomforta sajūtu mazuļa gremošanas sistēmā. Koliku simptomi ir raudāšana, nemiers.