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1 pudelīte
125 ml
Lēnas plūsmas knupis
0-3 mēneši
Natural Response knupis darbojas atbilstoši jūsu mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti. Knupim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un ieelpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
4.9
no 5
288
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
Ķirsis
06/08/2023
Latvija
Brīnišķīga pudele
Mazulis 5 mēneši, šis ir tas vecums, kad nesteidzīgi meklēju jaunu pudeli, jo bērniņš aug un viņa vajadzības arī. Pirms šīs pudeles iegādes izmantojām Philips Avent antikoliku pudeli, kas brīnišķīgi pilda savas funkcijas. Nedaudz uz pudeli Philips Avent Natural Response skatījos ar skepsi, jo pudelei bija tikai knupja daļa un pati pudele, bez ielikām, kas regulē gaisa un piena plūsmu. Pirmo reizi dodot mazulim pudeli, nenopilēja gar vaigu neviena pile, mazulis ēda, neaizrijoties, kas ar citas firmas pudelēm notika bieži. Piens, apgāžot pudeli netek ārā, tikai aktīvi zīžot mazulis var tikt pie piena, jo kratot nevar izkratīt pat ne pilīti, mazulis ēd, mamma jūtas droši, ka puncis nesāpēs, jo būs saēdies gaisu. Novērtēju, ka pudelei var atsevišķi iegādāties knupja daļu, kad mazulis aug, nav jāiegādājas visa pudele. Bērnam ērti pašam turēt pudeli. Par māneklīti, mans mazulis māneklīšus īsti neatzīst par labiem, reti tos izmanto, vislabākā vieta kur paņem māneklīti ir esot laukā-ratos. No šī maneklīša nepaliek iespiedumi ap muti, kad mazulis to izspļauj. Esam abi apmierināti gan ar pudelīti, gan ar māneklīti. Paldies, par pārdomātu, mazulim drošu preci.
Plusi
Brīnišķīgs produkts
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY900 Zīdaiņu pudelīte
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY900 Zīdaiņu pudelīte
Dvīņumamma
04/08/2023
Latvija
Lielisks produkts
Esmu dvīņu puišu mamma un barot abus puišus reizē ir ļoti svarīgi. Gan lai ietaupītu laiku,gan lai veicinātu patstāvību un bieži esmu mājās viena ar abiem puišiem tādēļ cenšamies atrast pēc iespējas vieglākus risinājumus,lai spētu abus aprūpēt vienlaicīgi. Philips Avent pudelītes maniem puišiem ļoti patīk. Tākā mani puiši piedzima ar svaru zem trīs kilogramiem, mums nācās piebarot jau no pirmajām dienām un mums ir liela pieredze barošanā ar pudelītēm. Esam izmēģinājuši dažādas pudeles un tās maniem puišiem nepatika. Piena plūsma bija ļoti liela un bieži ēdot aizrijās un viņi sāka klepot jo piens pats tek mutē, pat kad nesūc. Šīm pudelītēm šādu problēmu nav. Piens tek tiešām tikai kad bērns aktīvi sūc. Arī prekoliku iedarbība ir bijusi mums liels glābiņš. Kā jau saka,ka puiši parasti stiprāk cieš no koliku iedarbības. Un arī mani puiši diemžēl bieži mokās ar vēdera sāpēm. Esam mēģinājuši arī tikt galā ar zāļu palīdzību,bet vislabāk palīdz tieši Philips Avent pudelītes. Izmaiņu puišu labsajūtā pamanījām uzreiz. Un tas stipri izmainīja mūsu ikdienu. Tagad kad puiši paliek lielāki parādās arī liela interese pudelīti turēt rokās pašiem. Philips pudelīšu forma ideāli atbilst tam,lai bērnam būtu ļoti viegli to satvert rokās un turēt. Gandrīz visas manas draudzenes saviem bērniem izvēlās tieši šos produktus. Un noteikti arī es turpmāk ieteikšu šos produktus citiem.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY900 Zīdaiņu pudelīte
MontaV
02/08/2023
Latvija
Lieliska pudelīte miksētai barošanai
Izcila pudelīte, lai apvienotu zīdīšanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Tā kā reizēm sanāk dot mazulim atslauktu pieniņu, ir svarīgi, lai ēšana no pudelītes būtu maksimāli pietuvināta krūts zīšanai, ko šī pudelīte sniedz! Knupīša daļa ir plata, mazais to paņem ļoti līdzīgi kā krūti ar plaši atvērtu mutīti un veic zīšanas kustību. Liekas, ka piena plūsmu pilnībā regulē pats mazulis, knupītis pats netek un bērns nesarijas, bet viņam pašam ir jāpastrādā un jāzīž! Tā kā mazulis neēd ātri un nesarijas gaisu, ir daudz patīkamākas atraudziņas vai to nav, gluži kā barojot ar krūti. Ļoti ērti, ka ir pieejami maināmi uzgaļi, lai var regulāri mainīt vai pāriet uz citu plūsmu, ja nepieciešams. Papildus tam pudelīte ir arī vizuāli pievilcīga un ir pieejami vairāki tilpumi, pati pudeles atvere ir plata un viegli to izmazgāt.
Plusi
Kontrolēta plūsma, skaists dizains
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0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011