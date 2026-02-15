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  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
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  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
  • Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

Philips Avent Natural ResponseZīdaiņu pudelīte

SCY903/01

4.9
| (326) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu

Pieejams

4 unces
4 unces
260 ml
260 ml
Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu
Natural Response knupis atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Mazuļi var dzert, norīt un elpot, izmantojot savu dabisko ritmu, kā pie krūts. Līdz ar to ir viegli apvienot zīdīšanu un barošanu ar pudelīti.
Skatīt visas priekšrocības

Knupis, kas darbojas kā krūts

Atbalsta mazuļa individuālo dzeršanas ritmu

  • 1 pudelīte

  • 260 ml

  • Vidējas plūsmas knupis

  • 3-6 mēneši

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Knupis atbrīvo pienu, kad mazulis aktīvi dzer

Natural Response knupītis pielāgojas mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Knupītim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un elpotu, arī piena padeve tiek apturēta.

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Dabisks satvēriens ar krūts formas knupi

Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Īstā pudelītes knupja atrašana ir ļoti svarīga

Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.9

no 5

326

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

15/02/2026

Latvija

Latvija

Mazulim pieņēma

Man galvenais bija,lai mazulim patiktu šīs pudelītes un tā arī bija. Tētim nebija problēma pabarot mazo, kad to nevarēju izdarīt pati. Puncis nekad nesāpēja un nekad neaizrijās, pateicoties nelielajai knupīša piena plūsmai.

Plusi

Mazulim patīk, pieņem. Laba piena plūsma, neļauj aizrīties

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte

10/06/2025

Latvija

Latvija

Lieliski

Lai kur es būtu, šīs pudelītes vienmēr līdzi. Ļoti labas

Plusi

Iesaku

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte

25/04/2025

Latvija

Latvija

Ērti lietojot, un galvenais, ka mazajam patīk

Savam mazulim izvēlos labāko, un šīs pudeles tādas ir un mazulis ir laimīgs.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte

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