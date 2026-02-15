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1 pudelīte
260 ml
Vidējas plūsmas knupis
3-6 mēneši
Natural Response knupītis pielāgojas mazuļa dabiskajam barošanas ritmam, nodrošinot, ka ir viegli apvienot barošanu ar krūti un barošanu ar pudelīti. Knupītim ir unikāla atvere, kas atbrīvo pienu tikai tad, kad mazulis aktīvi dzer. Līdz ar to, kad mazulis ietur pauzi, lai norītu un elpotu, arī piena padeve tiek apturēta.
Plašais, mīkstais un elastīgais knupis ir paredzēts, lai imitētu krūts formu un sajūtu, palīdzot mazulim ērti ieķerties un ēst.
Katram no mums ir savs prasmju apgūšanas temps. Arī zīšana ir prasme, un daži mazuļi apgūst to ātrāk nekā citi. Tāpēc būs zīdaiņi, kas sākotnēji labprātāk izmantos mūsu “First Flow” knupīti (knupītis 0) un tikai pēc tam varēs pāriet uz “Natural Response” knupīšiem. Izmantojiet “First Flow” knupīti, ja jūsu mazulim nepieciešamas vairāk nekā 20 minūtes, lai izdzertu 50 m ar “Natural Response” knupīšiem. Ja mazulis nevis dzer, bet rotaļājas ar knupi vai šķiet neapmierināts, izmēģiniet lielākas plūsmas knupi. Ja tomēr problēmas ar barošanu nepāriet, konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu.
4.9
no 5
326
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Mamma88
15/02/2026
Latvija
Mazulim pieņēma
Man galvenais bija,lai mazulim patiktu šīs pudelītes un tā arī bija. Tētim nebija problēma pabarot mazo, kad to nevarēju izdarīt pati. Puncis nekad nesāpēja un nekad neaizrijās, pateicoties nelielajai knupīša piena plūsmai.
Plusi
Mazulim patīk, pieņem. Laba piena plūsma, neļauj aizrīties
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte
Elīna1991
10/06/2025
Latvija
Lieliski
Lai kur es būtu, šīs pudelītes vienmēr līdzi. Ļoti labas
Plusi
Iesaku
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte
Laura1992
25/04/2025
Latvija
Ērti lietojot, un galvenais, ka mazajam patīk
Savam mazulim izvēlos labāko, un šīs pudeles tādas ir un mazulis ir laimīgs.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Natural Response SCY903 Zīdaiņu pudelīte
0% BPA, atbilstoši ES regulai 10/2011