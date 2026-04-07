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  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
  • Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts

i9000 PrestigeElektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

XP9204/30

4.8
| (702) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu
Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts
Philips i9000 Prestige ar trīskāršās darbības Lift&Cut skūšanās sistēmu un kompakto 360° Precision noliecamo uzgali nogriež matiņus ādas līmenī pat grūti aizsniedzamās vietās. SkinIQ tehnoloģija ar mākslīgo intelektu sajūt, virza un pielāgojas, lai intelektiski rūpētos par ādas komfortu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ tehnoloģiju

Ilgstoši gluds skuvums, gudrs ādas komforts

  • Trīskāršās darbības Lift & Cut tehnoloģija

  • DualSteel Precision asmeņi

  • 360° precīza, elastīga galviņa

  • Spiediena aizsargsensors

  • 5 gadu garantija****

Ādai tuva skūšanās, noturīgi rezultāti

Ādai tuva skūšanās, noturīgi rezultāti

Mūsu patentētā trīskāršās darbības Lift & Cut skūšanas sistēma maigi paceļ matiņus pie saknēm, lai tos precīzi nogrieztu līdz 0,00 mm attālumā no saknes līmeņa, nesavainojot ādu un nodrošinot ilgstoši gludu skuvumu.

Precīza darbība pat grūti aizsniedzamās vietās

Precīza darbība pat grūti aizsniedzamās vietās

Pilnīgi elastīgās un kompaktās mazāka izmēra skuvekļa galviņas ar ādu nostiepjošu rakstu dinamiski pielāgojas ikvienam sejas izliekumam. Pastāvīgai saskarei ar ādu un 20% labākai precizitātei*, lai satvertu grūti aizsniedzamos matiņus uz kakla un zem deguna. Visaptveroša precizitāte.

Efektīva skūšanās katrā kustībā, pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai

Efektīva skūšanās katrā kustībā, pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai

Rotējošie 360° DualSteel Precision asmeņi satver matiņus dažādos augšanas virzienos. 7 miljoni griešanas kustību minūtē nodrošina efektīvu skūšanos pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

702

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

07/04/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Gluds skuvums. Katrā ziņā labāks par manu veco 5000 sēriju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

13/01/2026

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labi dzen bārdu,uz kakla daļas neatstāj alerģiju. Super!!!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

20/10/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Iesaku

Lielisks produkts, iesaku visiem. Perfekts skuvums trīs minūšu laikā.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

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