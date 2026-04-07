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Trīskāršās darbības Lift & Cut tehnoloģija
DualSteel Precision asmeņi
360° precīza, elastīga galviņa
Spiediena aizsargsensors
5 gadu garantija****
Mūsu patentētā trīskāršās darbības Lift & Cut skūšanas sistēma maigi paceļ matiņus pie saknēm, lai tos precīzi nogrieztu līdz 0,00 mm attālumā no saknes līmeņa, nesavainojot ādu un nodrošinot ilgstoši gludu skuvumu.
Pilnīgi elastīgās un kompaktās mazāka izmēra skuvekļa galviņas ar ādu nostiepjošu rakstu dinamiski pielāgojas ikvienam sejas izliekumam. Pastāvīgai saskarei ar ādu un 20% labākai precizitātei*, lai satvertu grūti aizsniedzamos matiņus uz kakla un zem deguna. Visaptveroša precizitāte.
Rotējošie 360° DualSteel Precision asmeņi satver matiņus dažādos augšanas virzienos. 7 miljoni griešanas kustību minūtē nodrošina efektīvu skūšanos pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai.
4.8
no 5
702
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
07/04/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Gluds skuvums. Katrā ziņā labāks par manu veco 5000 sēriju.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Ņiķītis
13/01/2026
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labi dzen bārdu,uz kakla daļas neatstāj alerģiju. Super!!!
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9204/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Kidloco
20/10/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Iesaku
Lielisks produkts, iesaku visiem. Perfekts skuvums trīs minūšu laikā.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 Prestige XP9201/30 Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
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