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Trīskāršas darbības Lift & Cut tehnoloģija
DualSteel Precision asmeņi
360° precīza, elastīga galviņa
Power Adapt sensors
5 gadu garantija***
Mūsu patentētā trīskāršās darbības Lift & Cut skūšanas sistēma maigi paceļ matiņus pie saknēm, lai tos precīzi nogrieztu līdz 0,00 mm attālumā no saknes līmeņa, nesavainojot ādu un nodrošinot ilgstoši gludu skuvumu.
Pilnīgi elastīgās un kompaktās mazāka izmēra skuvekļa galviņas ar ādu nostiepjošu rakstu dinamiski pielāgojas ikvienam sejas izliekumam. Pastāvīgai saskarei ar ādu un 20% labākai precizitātei*, lai satvertu grūti aizsniedzamos matiņus uz kakla un zem deguna. Visaptveroša precizitāte.
Rotējošie 360° DualSteel Precision asmeņi satver matiņus dažādos augšanas virzienos. 7 miljoni griešanas kustību minūtē nodrošina efektīvu skūšanos pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai.
4.8
no 5
83
Atsauksmes
94%
ieteica šo produktu
Philips fanas
02/07/2026
Lietuva
Verificēts pircējs
Akum. darbo laikas kuo naujesnis modelis - mažėja
Naudoju trečią kartą 9 klasės Philips barzdaskutę. Pastebiu kokybės pojutį vis prastesnį, nors darbą atlieką gerai. Akumuliatoriaus naujo talpa / darbo laikas su kiekvienu nauju modeliu vis trumpesnis.
Plusi
Skuta švariai
Mīnusi
Naudoju trečią 9 klasės modelį, pastebiu vis prastėjantį akumuliatoriaus darbo laiką ir jausmą rankoje ne tokį kokybišką gaminį lyginat su senesniais modeliais.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Date of Use 2026-06-01
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“
Date of Use 2026-06-01
piotras 75
06/05/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Polecam
Bardzo dobra golarka. Spokojnie można ogolić zarost do poziomu skóry. Kupiłem to, co potrzebne bez jakichś stacji itd. - kompletnie niepotrzebnych. Wystarczy opłukać po goleniu. Polecam.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Date of Use 2026-04-26
Jacekw25
10/03/2026
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Seria 9 czyli stara Seria 3
Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ
Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī.
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