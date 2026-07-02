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  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
  • Ideāli gluds skuvums un ādas komforts

i9000Elektroskuveklis mitrai un sausai skūšanai ar SkinIQ

X9002/10

4.8
| (83) Atsauksmes | 94% ieteica šo produktu
Ideāli gluds skuvums un ādas komforts
Philips i9000 trīskāršas darbības Lift & Cut tehnoloģija un 360° elastīgās kompaktās galviņas nodrošina skūšanu ādas līmenī pat grūti sasniedzamās vietās. SkinIQ tehnoloģija ar mākslīgā intelekta atbalstu sajūt ādu un pielāgojas tai, radot nepārspējamu komfortu un precīzu rezultātu.
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Pasaulē labākais zīmols elektrisko skuvekļu kategorijā1

ar SkinIQ tehnoloģiju

Ideāli gluds skuvums un ādas komforts

  • Trīskāršas darbības Lift & Cut tehnoloģija

  • DualSteel Precision asmeņi

  • 360° precīza, elastīga galviņa

  • Power Adapt sensors

  • 5 gadu garantija***

Ādai tuva skūšanās, noturīgi rezultāti

Ādai tuva skūšanās, noturīgi rezultāti

Mūsu patentētā trīskāršās darbības Lift & Cut skūšanas sistēma maigi paceļ matiņus pie saknēm, lai tos precīzi nogrieztu līdz 0,00 mm attālumā no saknes līmeņa, nesavainojot ādu un nodrošinot ilgstoši gludu skuvumu.

Precīza darbība pat grūti aizsniedzamās vietās

Precīza darbība pat grūti aizsniedzamās vietās

Pilnīgi elastīgās un kompaktās mazāka izmēra skuvekļa galviņas ar ādu nostiepjošu rakstu dinamiski pielāgojas ikvienam sejas izliekumam. Pastāvīgai saskarei ar ādu un 20% labākai precizitātei*, lai satvertu grūti aizsniedzamos matiņus uz kakla un zem deguna. Visaptveroša precizitāte.

Efektīva skūšanās katrā kustībā, pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai

Efektīva skūšanās katrā kustībā, pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai

Rotējošie 360° DualSteel Precision asmeņi satver matiņus dažādos augšanas virzienos. 7 miljoni griešanas kustību minūtē nodrošina efektīvu skūšanos pat 1, 3 vai 7 dienu bārdai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.8

no 5

83

Atsauksmes

94%

ieteica šo produktu

02/07/2026

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Akum. darbo laikas kuo naujesnis modelis - mažėja

Naudoju trečią kartą 9 klasės Philips barzdaskutę. Pastebiu kokybės pojutį vis prastesnį, nors darbą atlieką gerai. Akumuliatoriaus naujo talpa / darbo laikas su kiekvienu nauju modeliu vis trumpesnis.

Plusi

Skuta švariai

Mīnusi

Naudoju trečią 9 klasės modelį, pastebiu vis prastėjantį akumuliatoriaus darbo laiką ir jausmą rankoje ne tokį kokybišką gaminį lyginat su senesniais modeliais.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Date of Use 2026-06-01

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9002 Drėgnojo ir sausojo skutimo skustuvas su „SkinIQ“

Date of Use 2026-06-01

06/05/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Polecam

Bardzo dobra golarka. Spokojnie można ogolić zarost do poziomu skóry. Kupiłem to, co potrzebne bez jakichś stacji itd. - kompletnie niepotrzebnych. Wystarczy opłukać po goleniu. Polecam.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9001/10 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Date of Use 2026-04-26

10/03/2026

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Seria 9 czyli stara Seria 3

Ciężko pisać recenzję po miesiącu posiadania golarki. Poprzedni model pt320 służył mi około 10 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie trafił w łapy mojego psa. Szkoda, że teraz aby mieć porównywalną liczbę ostrzy, co kiedyś w modelu 3 teraz trzeba zaopatrzeć się w model serii 9. Jednak nie wszystko idzie do przodu. Wydaje mi się, że ten model ma wszystko czego oczekuję od golarki. Liczba ostrzy jest kluczową, bo im jest ich mniej tym dłużej zataczasz na twarzy koła i podrażniasz skórę. Wszystkie bajery i światełka uważam za zbędne. Wiem jak mocno muszę dociskać golarkę żeby nie podrażnić sobie szyi i nie potrzebuję kilku poziomów działania. Golarka dla mnie ma golić jak najszybciej i sygnalizować kiedybmusze ją naładować. Reszta to dla mnie zbędne funkcje zjadające baterie. Jak na razie jest super. Goli tak dobrze jak mój poprzedni model, a nawet trochę dokładniej. Więc postęp jest.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

Šī atsauksme tika uzrakstīta par i9000 X9002 Golarka elektryczna — na sucho i na mokro z SkinIQ

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Atrunas

  1. Avots: Euromonitor International Limited, mazumtirdzniecības vērtība, ķermeņa apmatojuma skuvekļu kategorijas definīcija, 2019. gada dati, pētījums veikts 2020. gada janvārī. 

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