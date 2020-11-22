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Izbeigta ražošana
SHB3175WT/00
40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
Mīksts ausu polsterējums
Kompakti salokāmas
40 mm neodīma skaļruņi atskaņo piesātinātus basus
Ar pagriežamiem ausu ieliktņiem un regulējamu galvas stīpu šīs austiņas ir piemērotas jebkuram lietotājam.
Spēcīgi basi, kas ļauj pilnībā izbaudīt mūziku. Neļaujiet plānajai konstrukcijai jūs samulsināt, jo īpaši konstruētās basu atveres un īpaši noregulētie skaļruņi rada ārkārtīgi zemas frekvences, nodrošinot austiņām unikālu Bass+ skaņu. Ražošanas procesā izmantotais atsevišķais skaņas līmenis nodrošina izcilu basu atskaņošanu katrā ierīcē.
4.5
no 5
10
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Marcin02101978
22/11/2020
Polska
Bardzo wygodne słuchawki
Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.
Plusi
zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Zuzanna97
21/11/2020
Polska
Ok
Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
29/04/2020
Polska
Super Bas
Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony
Plusi
skladnie , wygodne
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth
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