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  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+

Izbeigta ražošana

Bluetooth austiņas

SHB3175WT/00

4.5
| (10) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Izjūti! BASS+
Philips BASS+ austiņas nodrošina piesātinātus basus plānā, izturīgā dizainā. Glīts izskats, lieliska skaņa un izcila vērtība. Bezvadu uz ausīm liekamas Bluetooth austiņas tiem, kas vēlas bez papildu aprīkojuma baudīt izteiksmīgākus basus.
Skatīt visas priekšrocības

Izjūti! BASS+

  • 40 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

  • Mīksts ausu polsterējums

  • Kompakti salokāmas

40 mm neodīma skaļruņi

40 mm neodīma skaļruņi

40 mm neodīma skaļruņi atskaņo piesātinātus basus

Lieliski pieguļ

Lieliski pieguļ

Ar pagriežamiem ausu ieliktņiem un regulējamu galvas stīpu šīs austiņas ir piemērotas jebkuram lietotājam.

Iespaidīgi basi, ko var sajust

Iespaidīgi basi, ko var sajust

Spēcīgi basi, kas ļauj pilnībā izbaudīt mūziku. Neļaujiet plānajai konstrukcijai jūs samulsināt, jo īpaši konstruētās basu atveres un īpaši noregulētie skaļruņi rada ārkārtīgi zemas frekvences, nodrošinot austiņām unikālu Bass+ skaņu. Ražošanas procesā izmantotais atsevišķais skaņas līmenis nodrošina izcilu basu atskaņošanu katrā ierīcē.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.5

no 5

10

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

22/11/2020

Polska

Polska

Bardzo wygodne słuchawki

Długo szukałem słuchawek, które przy dłuższym użytkowaniu nie będą upijały mnie w głowę od nacisku i w tym wypadku się udało, ponieważ słuchawki posiadają naprawdę przyjemne dla skóry poduszki. Dodatkowo super opcją jest, że można je złożyć przez co zajmują mało miejsca i można je nosić nawet w głębokiej kieszeni. Oby służyły jak najdłużej.

Plusi

zajmują mało miejsca, mieszczą się w kieszeni, są bardzo wygodne dla ucha

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

21/11/2020

Polska

Polska

Ok

Bardzo fajne i lekkie słuchawki, dobra jakość dźwięku, bardzo zależało mi na tym, żeby po dłuższym czasie słuchania nie bolały mnie w nich uszy i te są idealne, ładnie leżą, idealnie dopasowują się do kształtu ucha. Jestem bardzo zadowolona z zakupu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

29/04/2020

Polska

Polska

Super Bas

Rewelacyjne Basy . Podoba mi sie ,że są do tego lekkie i wygodnie lężą na uszach. Nie ma problemu ze złożeniem i o też jest super. wyglądają do tego jakby kosztowaly więcej. Jestem zadowolony

Plusi

skladnie , wygodne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHB3175WT Zestaw słuchawkowy Bluetooth

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