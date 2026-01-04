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Izbeigta ražošana

2000 seriesIeliekamās austiņas ar mikrofonu

SHE2305BL/00

Pieejams

Melna
Melna
Rozā-violeta
Rozā-violeta
Zila
Zila
Visu skatienu centrā
Klausieties mūziku, lai kurp arī jūs dotos. Šīs ausīs liekamās austiņas ir pieejamas četrās spilgtās krāsās, un tām ir caurspīdīgs skaļruņa korpuss ar kabeļiem dažādās krāsās. Kāpēc gan iejukt pūlī, ja var izcelties?
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Visu skatienu centrā

  • 12,2 mm skaļruņi/atv. konstr. ieliek.

  • integrēts mikrofons

  • Zila

  • Izcils komforts

Spilgtu krāsu kabeļi. Caurspīdīgs skaļruņa korpuss

Esiet skaļi un pamanāmi, pateicoties spilgtajiem krāsu gradienta kabeļiem un caurspīdīgajam skaļruņa korpusam. 12,2 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina dzidru, skaidru skaņu un kārtīgu basu.

Vieglie ovālas formas ausu uzgaļi jūsu ērtībai

Šo vieglo ausu uzgaļu ovālā forma ļauj jums izbaudīt skaņas patiesā komfortā.

Iekļautā tālvadība. Viegli pārslēdzieties starp mūziku un zvaniem

Tālvadība uz vada atvieglo zvanu pieņemšanu vai mūzikas apturēšanu. Jums pat nav jāpieskaras viedtālrunim. Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu saglabā skaņu skaidru, kad runājat.

Tehniskā specifikācija

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.