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Izbeigta ražošana
SHE2305PP/00
Pieejams
12,2 mm skaļruņi/atv. konstr. ieliek.
integrēts mikrofons
Rozā un violeta
Izcils komforts
Esiet skaļi un pamanāmi, pateicoties spilgtajiem krāsu gradienta kabeļiem un caurspīdīgajam skaļruņa korpusam. 12,2 mm neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina dzidru, skaidru skaņu un kārtīgu basu.
Šo vieglo ausu uzgaļu ovālā forma ļauj jums izbaudīt skaņas patiesā komfortā.
Tālvadība uz vada atvieglo zvanu pieņemšanu vai mūzikas apturēšanu. Jums pat nav jāpieskaras viedtālrunim. Iebūvētais mikrofons ar atbalss novēršanu saglabā skaņu skaidru, kad runājat.
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