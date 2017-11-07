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  • Papildu zemās frekvences skaņa
  • Papildu zemās frekvences skaņa
  • Papildu zemās frekvences skaņa
  • Papildu zemās frekvences skaņa
  • Papildu zemās frekvences skaņa
  • Papildu zemās frekvences skaņa
  • Papildu zemās frekvences skaņa
  • Papildu zemās frekvences skaņa

Izbeigta ražošana

Ausīs ievietojamas austiņas

SHE3010BK/00

4.3
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Zaļa
Zaļa
Zaļganzila
Zaļganzila
Zila
Zila
Papildu zemās frekvences skaņa
Philips SHE3010 austiņas ar mīkstām ieliekamajām austiņu uzmavām nodrošina patīkamu, ērtu valkāšanu. Pieejamas spilgtās, pievilcīgās krāsās, lai atbilstu jūsu stilam.
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Mīksts korpuss ērtai valkāšanai

Papildu zemās frekvences skaņa

  • 14,8 mm skaļruņi/atv. konstr.

  • Ieliekamas

Flexi-Grip dizains izturībai

Mīkstais, lokanais elements aizsargā vadu savienojumu pret bojājumiem, kas varētu rasties no atkārtotas locīšanas.

Neodīma magnēti uzlabo zem.fr. skaņu un jutību

Neodīms ir labākais materiāls, kāds veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un augstāku vispārējo skaņas kvalitāti.

Mīksts korpuss nodrošina ērtu valkāšanu

Caurspīdīgs, gumijots austiņu korpuss pielāgojas auss formai klausīšanās komfortam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

07/11/2017

Polska

Polska

Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu

To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Słuchawki douszne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Słuchawki douszne

07/07/2016

Polska

Polska

W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)

Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Słuchawki douszne

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Słuchawki douszne

03/02/2017

România

România

Raport pret/calitate decent

Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular

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