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SHE3010TL/00
Pieejams
14,8 mm skaļruņi/atv. konstr.
Ieliekamas
Mīkstais, lokanais elements aizsargā vadu savienojumu pret bojājumiem, kas varētu rasties no atkārtotas locīšanas.
Neodīms ir labākais materiāls, kāds veido spēcīgu magnētisko lauku un nodrošina lielāku balss tinuma jutību, labāku zemās frekvences skaņas reakciju un augstāku vispārējo skaņas kvalitāti.
Caurspīdīgs, gumijots austiņu korpuss pielāgojas auss formai klausīšanās komfortam.
4.3
no 5
3
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
olaola
07/11/2017
Polska
Ogromnie wygodne, idealne dla małych uszu
To pierwsze słuchawki w życiu, które doskonale trzymają mi się w uszach. Mam małe uszy i wszelkie słuchawki zawsze były niewygodne, niekształtne, za duże. Te są małe, zgrabne, świetnie ukształtowane, wykonane z miękkiej gumy, dzięki czemu stabilnie siedzą w uszach. Zastosowane materiały nie są tandetne, sprawiają wrażenie dobrej jakości. Dźwięk standardowy, przyzwoity jak na takie maluchy. Najwygodniejsze słuchawki douszne, jakie miałam do tej pory.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Słuchawki douszne
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Słuchawki douszne
Jacek01
07/07/2016
Polska
W swojej klasie są bezkonkurencyjne :)
Słuchawki oddają czysty dźwięk nic tutaj nie charczy, przerywa co u produktów konkurencji w tej klasie niestety się zdarza. Wysokie tony są na dobrym poziomie, zaś basy poprawne. Jeśli chodzi o kwestie wykonania jest fenomenalne słuchawki robią wrażenie szczególnie w wersji niebieskiej i czarnej. Właśnie przez wygląd sprawiają wrażenie jeszcze droższych niż w istocie są. Nabyłem je w promocji i z zakupu jestem bardzo zadowolony. Nie jest to produkt dla melomanów ,ale przeciętny użytkownik będzie zadowolony :) Polecam !!!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Słuchawki douszne
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sorinelsvs
03/02/2017
România
Raport pret/calitate decent
Folosesc aceste casti la birou. Sunetul e de calitate, basii sunt preominenti. Pentru nevoile dintr-un birou, unde castile sunt la volum sub mediu, aceste casti isi fac treaba iar raportul pret/calitate este excelent.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3010BK Căşti cu difuzor auricular