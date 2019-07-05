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Izbeigta ražošana
SHE3705BK/00
Pieejams
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam valkāšanas komfortam
Iebūvēti mikrofoni ļauj ērti pārslēgties no mūzikas klausīšanās uz tālruņa zvaniem, lai jūs vienmēr būtu sasniedzams.
Augstas kvalitātes spīdīgs un krāsains pārklājums izskatās lieliski un nodrošina papildu aizsardzību.
3.0
no 5
1
Apskats
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3705BK Навушники з мікрофоном