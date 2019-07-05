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Izbeigta ražošana
SHE3705LB/00
Pieejams
Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi
Īpaši mazas, taču ar iespaidīgiem basiem apveltītās Philips MyJam Vibes ieliekamās austiņas ar ovāliem ieliktņiem ērtībām un vakuuma metālisku pārklājumu elegantam izskatam un papildu aizsardzībai.
8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.
Ausīs ievietojamas
Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam valkāšanas komfortam
Philips Vibes ausīs ievietojamām austiņām ir kompakta konstrukcija, kurā iebūvēti efektīvi skaļruņi. Tie nodrošina komfortu un rada dzidru skaņu un iespaidīgus basus.
Īpaši mazas austiņas, kas perfekti ieguļ ausīs, izveidojot izolāciju pret ārējo troksni.
3.0
no 5
1
Apskats
HelgaNOLF
05/07/2019
Україна
Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((
Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3705BK Навушники з мікрофоном
Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3705BK Навушники з мікрофоном