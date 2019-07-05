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Izbeigta ražošana

Austiņas ar mikrofonu

SHE3705LB/00

3

| (1) Apskats

Pieejams

Balta
Balta
Gaiši zils
Gaiši zils
Melna
Melna
Sarkans
Sarkans
Zila
Zila

Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi

Īpaši mazas, taču ar iespaidīgiem basiem apveltītās Philips MyJam Vibes ieliekamās austiņas ar ovāliem ieliktņiem ērtībām un vakuuma metālisku pārklājumu elegantam izskatam un papildu aizsardzībai.

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Kompakta konstrukcija ar vakuuma metālisku aizsardzību

Iespaidīgi bīti, saviļņojoši basi

  • 8,6 mm skaļruņi/nosl. konstr.

  • Ausīs ievietojamas

3 maināmi gumijas uzgaļi valkāšanas ērtībām

3 maināmi gumijas uzgaļi valkāšanas ērtībām

Ausu uzgaļi ir pieejami 3 izmēros – mazi, vidēji un lieli – personalizētam valkāšanas komfortam

Iespaidīgi basi un dzidra skaņa, pateicoties efektīviem skaļruņiem

Iespaidīgi basi un dzidra skaņa, pateicoties efektīviem skaļruņiem

Philips Vibes ausīs ievietojamām austiņām ir kompakta konstrukcija, kurā iebūvēti efektīvi skaļruņi. Tie nodrošina komfortu un rada dzidru skaņu un iespaidīgus basus.

Perfekta izolācija bloķē ārējo troksni

Perfekta izolācija bloķē ārējo troksni

Īpaši mazas austiņas, kas perfekti ieguļ ausīs, izveidojot izolāciju pret ārējo troksni.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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3.0

no 5

1

Apskats

5
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05/07/2019

Україна

Україна

Неплохие наушники, но срок службы оказался не долгим (((

Неплохие наушники, качество звука среднее, однако уже через полгода один наушник без механических повреждений стал на 50% хуже работать.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3705BK Навушники з мікрофоном

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE3705BK Навушники з мікрофоном

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā