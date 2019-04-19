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  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
  • Izjūti! BASS+
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Austiņas ar mikrofonu

SHE4305BK/00

4.8
| (6) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Izjūti! BASS+
Baudiet pārsteidzoši spēcīgu skaņu no mazas, izturīgas ierīces. Philips BASS+ austiņas ar skaļruņiem, kas īpaši noregulēti zemfrekvences skaņām, nodrošina lielisku skaņas izolāciju un stabili turas uz ausīm, lai jūs varētu pilnībā izjust izteiksmīgus basus.
Skatīt visas priekšrocības

Izjūti! BASS+

  • 12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.

  • Ausīs ievietojamas

Jaudīgi 12,2 mm skaļruņi

Jaudīgi 12,2 mm skaļruņi

Piesātinātie, spēcīgie basi ļauj jums pilnībā izjust ritmu. Jaudīgie 12,2 mm skaļruņi raida iespaidīgus basus no plānas, kompaktas ierīces.

Ergonomisks dizains maksimālam komfortam

Ergonomisks dizains maksimālam komfortam

Ergonomiska konstrukcija ar ovāliem un leņķī izvietotiem kanāliem komfortablai, dabiskai valkāšanai. Jūs varat pilnīgā komfortā klausīties mūziku stundām ilgi.

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Tālvadība brīvroku zvaniem un mūzikai

Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Atsauksmes

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4.8

no 5

6

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

19/04/2019

Polska

Polska

Świetne słuchawki

Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem

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11/04/2019

Україна

Україна

Качественные наушники на каждый день

Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305BK Навушники з мікрофоном

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10/04/2019

Україна

Україна

Хороший звук та красивий дизайн

Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305WT Навушники з мікрофоном

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.