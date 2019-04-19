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SHE4305WT/00
12,2 mm skaļruņi/slēgta konstr.
Ausīs ievietojamas
Piesātinātie, spēcīgie basi ļauj jums pilnībā izjust ritmu. Jaudīgie 12,2 mm skaļruņi raida iespaidīgus basus no plānas, kompaktas ierīces.
Ergonomiska konstrukcija ar ovāliem un leņķī izvietotiem kanāliem komfortablai, dabiskai valkāšanai. Jūs varat pilnīgā komfortā klausīties mūziku stundām ilgi.
Ērta tālvadība sniedz iespēju atskaņot/pauzēt ierakstus un atbildēt uz zvaniem, vienkārši nospiežot pogu.
4.8
no 5
6
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
elvis124
19/04/2019
Polska
Świetne słuchawki
Słuchawki grają naprawdę świetnie, mimo iż kosztują bardzo niewiele. Dźwięk jest czysty, bardzo wyraźny, nasycony. Słychać zarówno basy, jak i środek oraz soprany i co najważniejsze pasma nie zachodzą na siebie. Bardzo dobra jest szczegółowość odwzorowania wokali. Pod tym względem można ten model spokojnie porównać do tych z wyższej półki. Jeśli chodzi o ergonomię to również jest super, słuchawki mają nieco inny kształt niż większość innych. Jednocześnie zapewnia on idealne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają z małżowiny przy poruszaniu głową. Ogólnie jestem mega zadowolony - polecam wszystkim. Jestem w szoku, że tak tanie słuchawki mogą tak świetnie grać.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305BK Słuchawki z mikrofonem
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Аnna
11/04/2019
Україна
Качественные наушники на каждый день
Хороший звук, удобные, стильные. Пользуюсь давно, до сих пор все устраивает. Хорошая цена.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305BK Навушники з мікрофоном
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AnnaAnatoliivna
10/04/2019
Україна
Хороший звук та красивий дизайн
Всі мої наушники не проживали більше 3-5 місяців, ламався один наушник, потім десь заламувалися. Ці у мене вже майже рік і працюють прекрасно!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHE4305WT Навушники з мікрофоном
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