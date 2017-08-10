ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Iepakojuma fotoattēls
  • Atsevišķa produkta uzņēmums
  • Iepakojuma fotoattēls

Izbeigta ražošana

Austiņas

SHL3060RD/00

4.6

| (13) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

Pieejams

Balta
Balta
Melna
Melna
Rozā
Rozā
Sarkans
Sarkans
Violeta
Violeta
Zila
Zila

Izteikti un spēcīgi basi

Šīs DJ iedvesmotās austiņas nodrošina spēcīgu skaņu un zemās frekvences skaņu. Izstrādātas ar pagriežamajām mīksti polsterētajām ausu uzlikām, lai garantētu jums ideālu klausīšanos, esot ceļā.

Skatīt visas priekšrocības

Ar DJ stilu

Izteikti un spēcīgi basi

  • 32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija

  • Ar galvas stīpu

1,2 m vads mūzikas baudījumam, esot ceļā

1,2 m vads mūzikas baudījumam, esot ceļā

32 mm skaļruņi jaudīgam un dinamiskam skanējumam

32 mm skaļruņi jaudīgam un dinamiskam skanējumam

32 mm jaudīgi skaļruņi sniedz skaidru, detalizētu un dabisku skanējumu.

Regulējamas ausu uzlikas un galvas stīpa, lai pielāgotos jūsu galvai

Regulējamas ausu uzlikas un galvas stīpa, lai pielāgotos jūsu galvai

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.6

no 5

13

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

10/08/2017

Polska

Polska

Świetne słuchawki jak za tę cenę

Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3060BK Słuchawki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3060BK Słuchawki

29/01/2017

Polska

Polska

Bardzo dobre słuchawki

Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3060WT Słuchawki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3060WT Słuchawki

15/11/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Warte swojej ceny

Bardzo dobre słuchawki jak dla moich potrzeb. Zarówno pod telefonem jak i pod amplitunerem dają sobie radę. Polecam

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3060BK Słuchawki

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3060BK Słuchawki

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam

Es vēlos saņemt reklāmas ziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām, pamatojoties uz manām izvēlēm un darbībām. Es varu viegli atcelt abonementu jebkurā laikā!

  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Saņem 10% atlaidi pirmajam pirkumam.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam