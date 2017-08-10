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SHL3060WT/00
32 mm skaļruņi/noslēgta konstrukcija
Ar galvas stīpu
32 mm jaudīgi skaļruņi sniedz skaidru, detalizētu un dabisku skanējumu.
4.6
no 5
13
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
SUPERAUDIOFIL
10/08/2017
Polska
Świetne słuchawki jak za tę cenę
Co prawda wygląd, a dokładniej plastik nie wróży nic dobrego, sam dźwięk rekompensuje to stukrotnie.
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TheFreemax
29/01/2017
Polska
Bardzo dobre słuchawki
Posiadam te słuchawki już jakiś czas i uważam że w tym przedziale cenowym to najlepszy wybór. Są wygodne, nie przeszkadzają przy długim używaniu, jakość dźwięku jest naprawdę dobra jednak bas pozostawia nieco do życzenia, aczkolwiek ogólnie słuchawki są bardzo dobre jak na tą cenę
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przemorek
15/11/2015
Polska
Verificēts pircējs
Warte swojej ceny
Bardzo dobre słuchawki jak dla moich potrzeb. Zarówno pod telefonem jak i pod amplitunerem dają sobie radę. Polecam
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par SHL3060BK Słuchawki
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